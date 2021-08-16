وفاة أشخاص غرقا في غلاية زيت بمصر.. وحبس صاحب المصنع

أصدرت النيابة العامة المصرية في شمال الجيزة، قرارا بحبس صاحب مصنع في كرداسة، على خلفية وفاة 5 عمال غرقا في غلاية تكرير زيت، في المنطقة الصناعية بأبو رواش.

وحسبما ذكرت صحيفة "الأهرام" المصرية، فقد استمعت النيابة لأقوال العاملين في المصنع، وأكدوا أن أحد العاملين سقط داخل غلاية تكرير زيت بالمنطقة الصناعية بأبو رواش، أثناء صيانتها بمشاركة زملائه.

وأضافت التحقيقات أن باقي العاملين حاولوا إنقاذه، لكنهم سقطوا خلفه في الغلاية التي يصل ارتفاعها لـ5 أمتار، ليفارقوا جميعا الحياة.

ووفق الصحيفة المصرية فقد طلبت النيابة تقريرا طبيا وافيا حول أسباب وفاة العمال.

وكانت غرفة عمليات نجدة الجيزة، قد تلقت السبت، بلاغا من مسؤولي أحد المصانع في كرداسة، يفيد بسقوط أشخاص داخل غلاية تكرير زيت، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى المكان للاستماع إلى أقوال شهود العيان، وجمع المعلومات اللازمة تجاه الواقعة.