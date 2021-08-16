شروط قرض مشروع ناشئ بنك التنمية الاجتماعية والضمانات الازامة وخطوات التقديم

شروط قرض مشروع ناشئ الذي أتاحه بنك التنمية الإجتماعية للمواطنين للعمل الحر من خلال مشاريع خاصة لمن لديهم رغبة فى العمل، كما أن بنك التنمية الإجتماعية يقدم القرض وفقا للشروط و اللائحة وخطوات التقديم إلكترونية للحصول على القرض بعد تقديم الضمانات الازامة فى الحصول علية، ويتم استقبال طلبات التمويل من خلال التعاون مع الجهات الراعية الشركاء من معهد ريادة الوطني للأعمال ومركز الجبيل للتنمية الصناعي ومؤسسة نماء المنورة وغرفة جازان وغيرها التي تعمل على تقديم المساعدة المالية والرعاية لبدء المشاريع المنتهية الصغر التي تساعد في تقدم اقتصاد المملكة،ويعد تمويل مشروع ناشئ من تمويلات المشاريع الناشئة التي تستهدف المشاريع التي لا تتجاوز تكلفتها الاستثمارية عن 500 ألف إلى تمويل لا يتجاوز 300 ألف ريال، ويقدم دائما البنك تمويلات وقروض للشباب كقرض الأسرة والترميم بخلاف القروض الأخري ومنها شروط وطريقة التقديم على قرض نفاذ وغيرها الكثير الهامة.

شروط قرض مشروع ناشئ بنك التنمية الاجتماعية

يتم التقديم على القرض فى حالة توافر الشروط الازامة فى المتقدم وموافقة البنك:

أن يكون المستفيد سعودي/ة الجنسية. يجب أن يكون مقر النشاط في المملكة العربية السعودية. ألا يقل المتقدم عن 21 عام ولا يزيد عن 55 عام. يسمح الوضع المالي والائتماني للمستفيد بالحصول على التمويل. يتوفر لديه الخبرة أو المؤهل المناسب للعمل في المشروع وإدارته. يكون ضمن المشاريع التي يمولها البنك وذا قيمة مضافة للاقتصاد الوطني. وجود خبرة سنه على الأقل في نفس النشاط المراد تمويله أو شهادة تخصص في نفس المجال . عدم الجمع بين طلبين تمويل من بـرامج البنك التمويلية في نفس الوقت ويكون المقدم متفرغ.

رهن عقار غير السكن الخاص.

وجود رهن ممتلكات أخرى.

كفيل غرم وأداء وضمان مالي.

الدخول إلي الموقع الإلكتروني الخاص ببنك التنمية الإجتماعية. ثم إتباع الخطوات وكتابة جميع البيانات المطلوبة. يتم التوجه إلى الجهة الراعية لإجراء المقابلة الشخصية في المعاد. بعد ذلك يتم توقيع عقد التمويل في حالة موافقة البنك علي حصولك على قرض مشروع ناشئ. وأخيرا حضور الدورات التدريبية.

الضمانات الازامة للحصول على قرض ناشئخطوات التقديم على قرض مشروع ناشئ