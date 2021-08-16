إعلان نتائج الثانوية العامة في الأردن… نتائج التوجيهي الأردن 2021

إعلان نتائج الثانوية العامة في الأردن، صرح وزير التربية والتعليم والتعليم العالي محمد أبو قديس، أنه راضٍ عن النتائج للثانوية العامة التي ستعلن الاثنين، 107 آلاف طالب وطالبة في الأردن، يريدون الحصول على نتائجهم، وهي المقرر الإعلان عنها اليوم ومن خلال الدخول على الرابط الإلكتروني الذي خصصته الوزارة للثانوية العامة.

إعلان نتائج الثانوية العامة في الأردن:

حددت وزارة التربية والتعليم في الأردن رابط رسمي معتمد مختص في إعلان نتائج الثانوية العامة، كما يتم التعامل معه من خلال القيام بعدد من الخطوات وهي:

أولاً يجب القيام بالنقر على زر tawjihi jo.

ثانياً نختار نتائج التوجيهي.

ثالثاً يشترط القيام بإدخال البيانات الخاصة بك وهو رقم المقعد.

في النهاية وبعد هذا قم بالنقر على زر البحث، ثم انتظر قليلاً حتى تظهر لك النتيجة.

ملحوظة/ سيتم تفعيل الرابط الإلكتروني الخاص بالنتائج من قبل الوزارة وسيتم الإعلان عن ذلك في المؤتمر الصحفي المقرر إقامته صباح اليوم الإثنين في تمام الساعة العاشرة.

تصريحات وزارة التربية والتعليم:

وطبقاً لتصريحات صحفية، لأمين عام وزارة التربية والتعليم د/نجوى قبيلات. فقد بلغت أعداد المتقدمين لأداء امتحانات الثانوية العامة في الأردن بلغ 107 ألف طالب وطالبة. كما أكدت على أن أعداد المتقدمين لأداء امتحان الثانوية العامة هذا العام كان الأكبر. وتتوقع أن تكون النتائج لهذا العام في نفس معدل النتائج في العام الماضي. وحسب ما ذكرته وزارة التربية والتعليم في الأردن سيكون طلبة التوجيهي وأولياء الأمور على موعد في تمام العاشرة. من صباح اليوم الاثنين مع المؤتمر الصحفي الذي يتم عقده من خلال وزير التربية والتعليم الدكتور محمد خير أبو قديس. كما سيتم تنظيم هذا المؤتمر في مركز الوزارة لإعلان نتائج امتحان شهادة الدِّراسة الثانوية العامة لعام 2021. وحسب ما ذكرته صحيفة الغد الأردنية. بأن وزير التربية والتعليم والتعليم العالي محمد أبو قديس صرح أنه راضٍ تماماً عن نتائج الثانوية العامة والتي ستعلن اليوم الاثنين. وأضاف أبو قديس أن الأهالي ستكون في حاله من الرضا عن نتائج التوجيهي لهذا العام.

بينما في الفترة الأخيرة قرر مجلس التربية والتعليم في الأردن قيامه بتشكيل لجنة تتكون من عدد من الخبراء. للبدء في العمل على تطوير امتحانات الثانوية العامة. جاء هذا التطوير في ظل جهود الوزارة في تخفيف الضغوط على الأهالي والطلبة من جهة. ومن ناحية أخرى متطورة فإنها تساعد الطلاب في التوجه أو التركيز على التخصص الذي يرغب الطالب في الالتحاق به.

في الناحية الأخرى وبترقب واهتمام شديد تترقب الأسر المصرية بعد يوم واحد فقط من نتائج الثانوية العامة في الأردن موقفا مماثلاً في انتظار النتائج.