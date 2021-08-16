“الرابط المحدث” موقع tawjihi.jo المعدل رابط نتائج توجيهي الأردن شهادة الثانوية العامة ب3 خطوات

أبنائنا الطلاب الذين لم يفعل الموقع معهم حتى اللحظة للاستعلام عن رابط نتائج توجيهي الأردن، تطمئنهم وزارة التربية والتعليم أن الموقع يعمل الآن بكفاءة كبيرة، بعد أن كان قد أصيب بخلل فني فور نشر النتائج عليه لدخول قرابة 6 مليون طلب دخول في اللحظات الأولى من فتحه، مما جعل الموقع يتعطل عن العمل ولكن تدخلت الجهات المعنية فوراً وهو يعمل الآن بكفاءة، ودعت الطلاب المحاولة أكثر من مرة للدخول على الموقع نظراً للضغط الشديد الآن من قبل الطلاب للدخول.

رابط نتائج توجيهي الأردن المعدل والمحدث

الدخول على رابط tawjihi.jo.

كتابة رقم الجلوس ثم كتابة الأرقام التي بالصورة.

الضغط على زر عرض النتيجة لتظهر نسبة النجاح والدرجات.

موقع نتائج توجيهي الأردن الدورة الصيفية

أعلنت وزارة التربية أن موقع وزارة التربية والتعليم يعمل الآن بكفاءة، وأن الضغط عليه ليس بكثافة الموقع توجيهي جو ويمكن للطلاب الدخول، عبر رابط الوزارة الجديد وإدخال البيانات الخاصة بهم للاستعلام عن النتائج في لحظات معدودة.

رابط نتيجة الشهادة الثانوية العامة

توجد حالة من ألاستياء الشديد من الطلاب الآن بسبب عدم تمكنهم من الدخول على الموقع منذ فجر اليوم، والطلاب يحاولون معرفة نتائجهم دون جدو حتى مع إعلان الوزارة، عن حل مشكلة الموقع لم تحل فعلياً وما زال الموقع مغلق أمام الطلبة حتى اللحظة مما سبب حالة من الغضب الشديد.

موقع tawjihy.jo الجديد

أدخلت وزارة الاتصالات بعض التحديثات الجديدة على الموقع ليتحمل الضغط الرهيب من الطلاب، لتسجيل الدخول على الموقع ولا تزال حتى اللحظة تعمل على ذالك منذ السادسة صباحاً وقت رفع النتيجة، وتدعوا وزارة التعليم الطلاب الدخول في أوقات متفرقة من اليوم، كي يستطيع الموقع تحمل الأشخاص الذين يرغبون في الحصول على النتائج.

موقع وزارة التربية والتعليم الرسمي

أعلنت الوزارة أنها سلمت النتائج إلي مركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات، من أجل تحديد ساعة رفع النتائج وهي من قررت في السادسة من صباح اليوم، ومن المتوقع أن يخرج الوزير في العاشرة لشرح النتيجة من نسب نجاح وأسماء الطلاب الأوائل في الشعبة العلمية والشعبة الأدبية.