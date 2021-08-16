نتائج التوجيهي 2021 في الأردن وكيفية الاستعلام عنها برقم الجلوس

نتائج التوجيهي 2021 في الأردن والتي من المفترض ظهورها اليوم الاثنين الموافق 16 أغسطس 2021 حسب تصريحات وزارة التربية والتعليم الأردنية، حيث تم توفير رابط نتائج التوجيهي التكميلي لعام 2021 حتى يتعرف الطلاب على نتائجهم إلكترونياً، وذلك من خلال إدخال رقم الجلوس، وسوف يتم ظهور نتائج الطلاب على الموقع الرسمي للتوجيهي، بالتزامن مع عقد المؤتمر الصحفي الخاص بالنتيجة من قبل وزير التربية والتعليم الأردني الدكتور محمد أبو قديس، وقد تم تحديد موعد المؤتمر الصحفي والذي سيكون اليوم الاثنين في تمام العاشرة صباحاً أي بعد دقائق من الآن.

نتائج التوجيهي 2021 في الأردن

أعلنت وزارة التربية والتعليم الأردنية منذ عدة أيام عبر مواقع التواصل الاجتماعي من خلال الصفحات الرسمية، على أن نتيجة التوجيهي الأردنية سوف تظهر اليوم الاثنين 16 أغسطس 2021، وذلك بعد انعقاد المؤتمر الصحفي الرسمي، ويستطيع كل الطلاب التعرف على نتائجهم بشكل إلكتروني وذلك حفاظاً على صحتهم ضد انتشار فيروس كورونا.

وقد انتهى طلاب الأردن من امتحانات شهادة التوجيهي أو الثانوية العامة في منتصف الشهر الماضي يوليو 2021، ويسعى كافة الطلاب الآن إلى انتظار نتيجة التوجيهي 2021نتيجة التوجيهي 2021 من أجل التعرف على نتائجهم بشكل مفصل في كل مادة، بالإضافة إلى النسبة المئوية والتي تؤهلهم إلى دخول الكليات، والانتقال إلى مرحلة دراسية جديدة.

وقد كانت أجواء اختبارات التوجيهي لهذا العام 2021 قد أقيمت في ظل ظروف استثنائية بسبب انتشار فيروس كورونا، وقد أوصت وزارة الصحة الأردنية بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم على تشديد الإجراءات الاحترازية من استخدام الكمامات الواقية، والقفازات وتعقيم الأسطح ومكاتب الطلاب وتحقيق التباعد الاجتماعي بين الطلاب، وذلك للحد من انتشار فيروس كوفيد 19 بين الطلاب، ونوضح لكم طريقة الاستعلام عن نتائج التوجيهي برقم الجلوس.

على الطالب أولاً التوجه إلى الموقع الرسمي لنتائج التوجيهي والذي أطلقته وزارة التربية والتعليم.

اختر الاستعلام عن النتيجة من الخيارات الموضحة أمامك في رئيسية الموقع.

قم بإدخال بيانات الطالب بشكل صحيح، واكتب رمز التحقق كما يظهر لك.

اضغط على إظهار وسوف تظهر لك نتائج التوجيهي 2021 مفصلة.

كيفية الاستعلام عن نتائج التوجيهي التكميلي من الموقع الرسمي