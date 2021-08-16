العثور على رئيس بلدية مدينة أوكرانية مقتولاً

جدة - نرمين السيد - وبحسب السلطات، تم العثور على جثّة كوستيانتين بافلوف (48 عامًا) تحت شرفة منزله، مشيرة إلى أنّ المحقّقين يعملون فى مسرح الجريمة.
وقالت الشرطة "حسب التقارير الأولية، عثِر على جثّة رجل مصاب بطلق نارى عند مدخل منزله".
وأكّد الرئيس فولوديمير زيلنسكى، أنه سيشرف على التحقيق بنفسه.
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