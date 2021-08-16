اندلاع حريق هائل فى غابات بالقرب من القدس المحتلة

جدة - نرمين السيد - وقالت الشرطة الإسرائيلية، على صفحتها الرسمية على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، إن عمليات إجلاء السكان بدأت فى عدة قرى تضررت من النيران وتم إغلاق طرقها.

ووفقا لصحيفة "جيروزاليم بوست"، نشر عديد من نشطاء "تويتر" فى القدس وبالقرب منها صورا لسحابة كبيرة من الدخان تندلع من حول بيت مائير، والذى يبعد حوالى 10 كيلو مترات من غرب القدس حيث اندلع الحريق.

وتم نشر عديد من طائرات مكافحة الحرائق، كما انتشر عديد من رجال الاطفاء، ولم يتمكنوا حتى الآن من السيطرة على الحريق.

كان حريق هائل قد اندلع يوم الخميس الماضى قرب مدينة "كريات شمونة" شمال إسرائيل، وتم إجلاء السكان من منازلهم.