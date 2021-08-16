القوات الأمريكية تطلق النار فى مطار كابول بعد اجتياح حشود للمدرج

جدة - نرمين السيد - أطلقت القوات الأمريكية طلقات نارية فى الهواء بمطار كابول، اليوم الإثنين، فيما اجتاح آلاف المواطنين الأفغان مدرج المطار على أمل الهروب من بلادهم بعدما سيطرت حركة طالبان على أفغانستان.





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