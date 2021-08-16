سريع موقع tawjihi.jo لاستخراج نتائج توجيهي الأردن 2021 وزارة التربية إعلان نتائج الثانوية العامة

موقع tawjihi.jo من أهم المواقع الإلكترونية وأكثرها بحثاً بالأردن، فهو الموقع الرسمي المعتمد لدي وزارة التربية والتعليم الأردنية، لإعلان نتائج توجيهي الأردن، وخلال الساعات الأولي من صباح اليوم الإثنين 16 أب، ونظراً للضغط الكبير في عمليات البحث واستخراج النتائج التي أعلنتها الوزارة صباح اليوم، شهد الموقع تعطلاً مفاجئ وتعمل الوزارة الآن على حل هذه المشكلة سريعاً، ليستطيع الطلبة والطالبات الذين أدوا امتحانات شهادة الثانوية العامة الأردنية هذا العام، من التعرف على النتائج بكل سهولة ودون عقبات، فمن المتوقع أن تتم عمليات بحث على موقع النتيجة قد تصل لأكثر من 5 ملايين، ونحن من خلال موقعنا “ثقفني” نتابع معكم أهم وأخر الأخبار لنتائج الثانوية العامة الأردن، ونعرضها لكم أول بأول من مصادرها الرسمية، وكذالك نوفر لكم رابط موقع النتائج الرسمي والمباشر للتعرف على النتيجة سريعاً.

الدخول على الموقع الإلكتروني “tawjihi.jo“.

تسجيل رقم جلوس الطالب.

الضغط على عرض النتيجة.

رابط نتائج توجيهي الأردن 2021

صدور نتائج توجيهي الأردن عبر tawjihi.jo

أصدرت وزارة التربية والتعليم الأردنية نتائج الشهادة الثانوية العامة الأردنية 2021، اليوم الإثنين 16/8/2021 في السادسة صباحاً.

عبر الموقع الإلكتروني التابع للوزارة والمتخصص في عرض النتائج وهو توجيهي جو.

وعقب ذلك بدأت عمليات البحث المكثف تتزايد بصورة كبيرة.

مما أدي لتعطل الموقع وعدم تمكن الكثيرين من الحصول على النتائج، لكن الوزارة تطمئن الجميع بأنه يتم العمل بكل اهتمام على حل هذه المشكلة، ويستطيع الطلاب وأولياء الأمور الدخول على الموقع واستخراج النتائج الآن، مع التنويه أنه في حال تأخر فتح الموقع أن يتم المحاولة مرة أخري للحصول على النتيجة، مع تمنياتنا بالتوفيق والنجاح للجميع.

موقع توجيهي جو

يعتبر الموقع الإلكتروني توجيهي جو من أهم الروابط التي تُتيحها وزارة التربية الأردنية، لعرض نتائج توجيهي الأردن التي تعتبر من أهم الشهادات التي يحصل عليها الطالب خلال مسيرته التعليمية، وتهتم الوزارة على أن تكون النتيجة من خلال قنواتها الرسمية للحصول على النتائج الصحيحة، بالإضافة لموقع وزارة التربية والتعليم الذي يعرض أخبار التعليم بصفة دورية، حتي يتمكن الجميع من التعرف على أخر وأهم أخبار الوزارة.