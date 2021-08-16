مُفعل رابط نتائج التوجيهي 2021 في الأردن عبر موقع وزارة التربية والتعليم moe.gov.jo

رابط نتائج التوجيهي 2021، نتائج التوجيهي التكميلي Www tawjihi jo حالة من الترقب والقلق تنتاب أولياء أمور طلاب المدارس الثانوية الأردنية ، خاصة بعد انتهاء الامتحانات وانتظار موعد النتائج ، وهو على بعد ساعات قليلة من الآن، حيث سيتم الإعلان عن “نتائج التوجيهي 2021” في الأردن إلكترونياً ليتثني لجميع الطلاب معرفة نتائجهم واستخراج الدرجات الخاصة بالمواد المقررة.

ومن ضمن المقالات المتنوعة والمختلفة التي يقدمها موقع ثقفني سنقدم اليوم لطلاب المرحلة الثانوية في المملكة الأردنية الهاشمية، رابط نتائج التوجيهي 2021 في الأردن ، بحسب ما كان أعلنت عنها وزارة التربية والتعليم في المملكة الهاشمية أن النتيجة النهائية للطلاب والطالبات سيتم الإعلان عنها رسميًا اليوم.

رابط نتائج التوجيهي 2021 الأردن

أفاد الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم في المملكة الأردنية الهاشمية ، أن وزير التربية والتعليم في المملكة ، الدكتور محمد خير أبو قديس ، سيعقد مؤتمرا صحفيا ، غدا الاثنين ، 16 آب، في مركز الوزارة للإعلان عن نتائج امتحانات الثانوية العامة 2020-2021، وستظهر بعد ذلك نتائج شهادة الثانوية العامة الأردنية “التوجيهي في الأردن” مباشرة على موقع الوزارة ، ويمكن العثور على رابط نتائج “التوجيهي 2021” في الأردن عن طريق الدخول مباشرة إلي الموقع الرسمي لوزارة التعليم الأردنية.

موقع وزارة التربية والتعليم moe.gov.jo أو الموقع الرسمي لنتائج التوجيهي الأردن. واتباع الإجراءات اللازمة للحصول على النتيجة النهائية للطلاب بشكل صحيح.

وزارة التربية والتعليم الأردنية

وأكد وزير التربية والتعليم في تصريحات سابقة أن نتائج طلاب الثانوية العامة الأردنية مبشرة هذا العام ، ويحافظون على نفس معدل العام الماضي، وأن التأخير في إعلان النتيجة هو التدقيق الشديد في الفحص الدوري لنتائج الطلاب، وأوضح أنه بعد الانتهاء من تصحيح أوراق الامتحان ومن ثم بدء مرحلة التدقيق والمطابقة ، أوضح أنه حتى الآن لم يتم اتخاذ قرار بتنظيم دورة إضافية استثنائية لامتحانات الثانوية العامة ، ولكن سيتم مناقشة هذا الامر بعد نشر النتائج والاطمئنان عليها واستخراج العلامات والدرجات الخاصة بالمواد الدراسية المقررة للطلاب، ونشر أسماء الأوائل على وجه عام.

وبذلك المقال نكون قد تعرفنا على رابط نتائج التوجيهي 2021 في الأردن.