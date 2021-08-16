الآن..تفعيل موقع وزارة التربية والتعليم نتائج التوجيهي 2021 tawjihi.jo الثانوية الأردنية، أعلنت وزارة التربية والتعليم منذ لحظات تفعيلها رابط توجيهي جو الذي يعرض نتائج الثانوية، ووسط حالة الفرح التس تعم شوارع المملكة الهاشمية، نستمر معكم في وضع وتغطية كيفية استخراج النتيجة عبر الموقع الإلكتروني، حيث إن الضغط الكبير لاستخراج النتيجة في فجر اليوم، أدي الي صعوبة في الحصول عليها بالسرعة المتوقعة، حيث إن آلاف الأسر استهدف رابط النتيجة التي ظهرت في الصباح الباكر اليوم، وسوف نوضح لكم عبر موقعنا الاخباري ثقفني نيوز كيفية الإستعلام عن النتيجة بالأسم ورقم الجلوس.

موقع وزارة التربية والتعليم نتيجة التوجيهي 2021

تم تخصيص موقع وزارة التربية والتعليم في الأردن لعرض نتيجة التوجيهي 2021 عبر تلك المنصة، وذلك في ضوء تحقيق السلامة والوقاية من وباء كورونا المستجد، والذي اتخدت ضدة الوزراة كل الاجرأت الممكنة، لتخرج اليوم النتيجة في أجمل صورها وتسعد بها قلوب جميع الناجحين، وبعد العديد من المراجعات لكافة دفاتر الامتحانات النهائية، تم بالفعل الإنتهاء من عملية تصحيح اوراق الممتحنين ورصد مجمل درجات كل طالب، بحيث يتعرف علي نتيجة كل مادة علي حدي وايضا المجموع الكلي ونسبة النجاح الكلية من خلال الموقع الالكتروني، وسوف نوضح شرح بسيط للعملية استخراج النتيجة.

رابط نتيجة توجيهي الأردن 2021

أحصل الآن عبر رابط نتيجة توجيهي الأردن 2021 علي نتيجة الشهادة الثانوية الأردنية دون الذهاب الي المدرسة، حيث إتاحتها الوزارة الكترونيا عبر رابط رسمي مفعل منذ دقائق، وقد أشرنا لة سابقا لمنع تشتتك وتسهيل علمية استعلامك عن النتيجة، وعليك الآن الضغط علي الرابط الإلكتروني المشار الية بدون التنقل بين الصفحات، وبعد تحميل الصفحة تمهل بضع دقائق وأدخل بياناتك، عليك كتابة الإسم ورقم الجلوس والتأكد من إدخالهم بشكل صحيح، ونتمني عبر موقعنا ثقفني نجاح وتفوق مستمر للجميع، ونسعد بتعليقاتكم أسفل الخبر، ونوضح لحضراتكم انة لابد من إدخال رقم الجلوس من الجهة الصحيحة حيث يواجة البعض تلك المشكلة، وهي تسجيل الرقم من الجهة المعكوسة ومن ثم لا يتمكن من تحصيل النتيجة، قم بكتابتة مثل رقم الهاتف الجوال من اليسار إلى اليمين.