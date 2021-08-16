قائد في ”طالبان”: وجهنا مقاتلينا بعدم ترهيب المدنيين

ذكر قائد بحركة "طالبان" الأفغانية اليوم الاثنين أن الحركة أصدرت تعليمات لمقاتليها في كابل بعدم ترهيب المدنيين والسماح لهم باستئناف أنشطتهم العادية.

وأضاف القائد الذي طلب عدم نشر اسمه وكالة "رويترز" عبر الهاتف أنه من السابق لأوانه التحدث عن كيفية تولي الحركة الحكم، وقال: "نريد مغادرة كل القوات الأجنبية قبل أن نشرع في إعادة هيكلة نظام الحكم".

وفي وقت سابق أعلن محمد نعيم المتحدث باسم المكتب السياسي للحركة، بعدما سيطر مقاتلوها أمس الأحد على كابل، أن الحرب قد انتهت في أفغانستان، وأن نوع الحكم وشكل النظام في البلاد سيتضح قريبا.

وأكد نعيم تعهد الحركة بتوفير الأمان للمواطنين والبعثات الدبلوماسية، وقال: "نحن مستعدون للحوار مع جميع الشخصيات الأفغانية وسنكفل لهم الحماية الضرورية".