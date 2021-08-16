نائب الرئيس الأفغانى يعلن بقاءه في البلاد

جدة - نرمين السيد - وكتب صالح على "تويتر": "على أرضي. مع الشعب. لسبب وهدف. بإيمان راسخ بالصلاح. شرعيتنا هى مقاومة القمع المدعوم من باكستان والديكتاتورية الوحشية". وأعلن الرئيس الأفغانى أشرف غنى فى وقت سابق أنه "قرر مغادرة البلاد لمنع المذبحة"، وأشارت وسائل الإعلام إلى أنه توجه وعائلته إلى سلطنة عمان. من جهته، أكد المتحدث باسم المكتب السياسى لحركة طالبان محمد نعيم أن الحرب انتهت فى أفغانستان، وأن نوع الحكم وشكل النظام فى أفغانستان سيتضح قريبا. وقال: "نطمئن الجميع أننا سنوفر الأمان للمواطنين والبعثات الدبلوماسية. نحن مستعدون للحوار مع جميع الشخصيات الأفغانية وسنكفل لهم الحماية الضرورية".

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