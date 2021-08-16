أول رد رسمي على خبر إطلاق قنابل غاز بحفل عمرو دياب

علّقت الداخلية المصرية على خبر إطلاق الأجهزة الأمنية قنابل غاز على حشود الجماهير، الذين تجمعوا في موقع إقامة حفل الفنان عمرو دياب الأخير.

ونشر حساب الداخلية المصرية على "تويتر" تغريدة جاء فيها: "نفى مصدر أمني صحة ما تم تداوله حول إطلاق الأجهزة الأمنية قنابل غاز على تجمعات المواطنين أمام مكان إقامة حفل المطرب عمرو دياب بمدينة العلمين بمحافظة مطروح".

وأحيا النجم المصري حفلا غنائيا كبيرا، الجمعة، في مدينة العلمين، بدأه بأغنية "يا أنا يا لأ" وسط حفاوة كبيرة من جمهوره.

وشهد الحفل لفتة إنسانية من دياب الذي استقبل شابا من ذوي الاحتياجات الخاصة على المسرح، وطلب من الجمهور تحيته.