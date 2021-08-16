رحلة الثانوية العامة أوشكت على الانقضاء ولا ينقصها سوى معرفة نتيجة الثانوية العامة، فبإمكانك بالاسم ورقم الجلوس تعرف على نتيجة الثانوية العامة وذلك من خلال بوابة الثانوية العامة الالكترونية. أو عن طريق الموقع الرسمي لنتائج الطلاب الخاص التابع لوزارة التربية والتعليم. الكثير والكثير من الطلاب وأولياء الأمور قليقون بشأن مجموع الطلاب لهذا العام. وذلك لاختلاف النظام المستخدم في الاختبارات عن غيره من الاختبارات التي كانت تجرى في السنوات السابقة. فامتحنات هذا العام كانت تجرى بشكل الكتروني. كما نوه وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي من قبل. ولذلك فإن تلك الاختبارات ليست لها علاقة نهائيا بالتدخل البشري، وتخضع الاختبارات للتصحيح الالكتروني فقط.

موعد نتيجة الثانوية العامة

نوه الدكنور طارق شوقي عن أن موعد نتيجة الثانوية العامة ستكون في الاسبوع الجاري وعلى الطلاب ترقب النتيجة في الفترة ما بين يوم السادس عشر وحتى الثامن عشر من الشهر الجاري. وأن النتيجة ستظهر فور اعتمادها من قبل وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي. ويعقبها مهاتفة الوزير للطلبة الأوائل الحاصلين على أعلى الدرجات في رحلى الثانوية العامة يعقبها بساعات ظهور النتيجة على المواقع على الانترنت وبعدها بيوم واحد فقط. سيتمكن الطلاب من الحصول عليها من المدارس المسجلين بها. وقد أوضح الدكتور طارق شوقي أن درجات الشهادة هذا العام. قد تختلف عن السنوات السابقة، وذلك لأن التجربة التي خضع لها الطلاب هذا العام تختلف تماما عن باقي التجارب.

نتيجة الشهادة الثانوية بالاسم ورقم الجلوس

اختلفت تماما تجربة الثانوية العامة لهذا العام عن الاختبارات للسنوات السابقة فكانت الاختبارات هذا العام تعتمد على فهم الطلاب الجيد للمعلومات. كما أن الطلاب قد شرعوا في أداء الاختبارات. وقد سُمِح لهم بدخول الكتاب برفقة الكتاب المدرسي كي يكون عون لهم في أداء الاختبارات. وعقب ساعات قليلة ستتمكن من معرفة درجات شهادة اتمام التعليم الالزامي بالاسم ورقم الجلوس وذلك عن طريق بوابة الثانوية العامة أو موقع وزارة التربية والتعليم. كما صرح الدكتور طارق شوقي أن النتيجة خالية تماما من أي نوع من أنواع التسريبات أو التغير في درجات الطلبة. وسيحصل كل طالب على نتيجته فقط من ورقة الامتحان الخاص به.