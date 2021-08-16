رابط التسجيل في إعانة البحث عن عمل 1443.. شروط التسجيل لإعانة الباحثين عن عمل 

نقدم لكم اليوم رابط التسجيل في إعانة البحث عن عمل 1443 لكي تتمكنوا من الحصول عليها من خلال اتباع الخطوات التي سنذكرها فيما يلي، كما نوفر لكم كافة الشروط اللازم توافها في المتقدم للحصول على إعانة، وتعد من أفضل الخدمات التي توفرها المملكة العربية السعودية للسعوديين حيث إنها توفر الدعم لمستحقيه، وبالتالي يحدث تكافل إجتماعي وهو ضمن رؤية 2030 للنهوض بالمجتمع وأفراده.

إعانة البحث عن عمل

هو عبارة عن برنامج دعم متكامل لتوفير فرص تدريب وإعانة، والجدير بالذكر أنه كان يعف باسم دعم حافز سابقًا، ويتمكن المفيمين في المملكة العربية السعودية الحصول على الإعانة ولا يقتصر على فئة بعينا بل متاح للجنسين على حدِِ سواء، بدون تفرقة لأن الهدف الأساسي هو تقديم الدعم المادي والتشجيعي من خلال التدريب على الوظائف المتنوعة بحسب ما يناسب كل فرد، ولكن هناك شروط للحصول على الإعانة ونجد أبرزها هو أن لا يزيد عمر الباحث عن العمل عن 35 عام وأن لا يقل عن 20 عام، ولمعرفة الشروط المتبقية ما عليكم سوى متابعة السطور التالية.

شروط التسجيل للحصول على إعانة الباحثين عن عمل

هناك عدة شروط يجب أن تتوفر في الباحث عن العمل في حال تقديم طلب الإعانة، لا بد أن تتوفر فيه الشروط التالية:

يجب أن يكون سعودة الجنسية، ومقيم بها.

يمتلك القدرة والصحة لكي يعمل.

أن يكون عمره فيما بين 20 -35 عام.

لا يمتلك مصدر دخل، حتى وإن كان معاش تقاعدي.

يجب أن لا يكون يمتهن وظيفة بالقطاعين العام والخاص.

أن لا يكون من مستحق معاش الضمان.

يجب ان يكون متفرغ، ولا يقبل الطلبة.

لا بد أن تكون فيمة الدخل الخاصة بطالب الإعانة تقل عن فيمة الإعانة.

عدم امتلاكه أس نشاط ربحي.

يفضل السابق الصرف لهم من قبل.

كيفية التسجيل في برنامج إعانة البحث عن عمل

بعد أن تعرفنا على الشروط فيما سبق حان وفت معرفة خطوات التسجيل، والجدير بالذكر أنه يتم التحفيز عن طريق تقديم مبلغ مالي يًقدر لمدة 15 شهر بالإضافة إلى توفير التدريبات الازمة،وإليكم طريقة التسجيل:

في بداية الأمر ما عليك سوى الولوج إلى بوابة نفاذ.

اختيار طاقات.

إذا كنت تمتلك حساب سجل دخول.

في حال لم تكن تمتلك حساب، قم باختيار أيقونة إنشاء حساب.

سوف تظهر أمامك قائمة منسدلة، يمكنك التقديم من خلال النقر على إعانة البحث عن عمل.

قدمنا لكم رابط التسجيل في إعانة البحث عن عمل 1443وشروط التسجيل لإعانة الباحثين عن عمل ، نرجو أن نكون افدناكم.