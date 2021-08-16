هزيمة ساحقة لبطل الدوري الإنجليزي مانشستر سيتي على يد توتنهام، بعد قرب انتهاء سوق الانتقالات الصيفي انتظر مشجعي كرة القدم والساحرة المستديرة عودة أهم دوري في العالم الدوري الإنجليزي الممتاز لمتابعة أهم وأكبر المباريات الممتعة ومشاهدة أكبر وأهم لاعبي ومدربي الكرة حول العالم.

هزيمة ساحقة لبطل الدوري الإنجليزي مانشستر سيتي على يد توتنهام، بدأ البرتغالي نونو سانتو المدرب السابق لنادي وولفرهامبتون واندررز مشواره في الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الحالي بفوز مستحق على بطل الدوري الإنجليزي الممتاز رغم غياب نجمه الإنجليزي الأسطورة وهداف الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم السابق هاري كين.

بدأ المدرب الإسباني جوارديولا أولى مبارياته في بطولة الدوري الإنجليزي بهزيمة على يد البرتغالي نون سانتو بهدف مقابل لا شئ.

دخل الإسباني جوارديولا المباراة بهذا التشكيل:-

في حراسة المرمى البرازيلي ايدرسون

في خط الدفاع ميندي- دياز- أكي-كانسيلو

في خط الوسط جوندوجان- فرنانديونو- والصفقة الجديدة جريليش

وفي خط الهجوم رياض محرز- رحيم ستيرلينج- توريس

أما بالنسبة لتشكيلة توتنهام فقد دخل المدرب البرتغالي بهذا التشكيل:-

في حراسة المرمى الفرنسي لوريس

في خط الدفاع ريجيلون- داير- سانشيز- تانجانجا

في خط الوسط سكيب- ديلي الي- هويبيرج

في خط الهجوم سون- مورا- بيرجوين

وسيواجه فريق توتنهام بقيادة المدرب البرتغالي نونو في الجولة القادمة في الدوري الإنجليزي فريقه السابق وولفرهامبتون واندررز

أما بالنسبة لفريق مانشستر سيتي سيواجه فريق نوريتش سيتي

وقد أحرز المهاجم الكوري سون هدفه الشخصي الأول في الموسم الجديد وهدف المباراة الوحيد في بداية الشوط الثاني في الدقيقة الخمسة والخمسين من المباراة

وقد تسبب غياب النجم الإنجليزي والمهاجم الهداف هاري كين في تخوف مشجعي فريق توتنهام من الإشاعات الصادرة مؤخرًا بانتقال هاري كين إلى صفوف بطل الدوري الإنجليزي الموسم الماضي مانشسر سيتي، ولكن قد صرح المدرب البرتغالي بأنه يعطي الراحة الكافية لمهاجمه هاري كين، وقال بأنهم عليهم مواصلة باقي المباريات بنفس الحماس والمثابرة والتفاني الموجودين في مباراة اليوم ضد مانشستر سيتي حتى يفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز.