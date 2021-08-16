القنوات الناقلة للدوري الايطالي موسم 2021-2022

القنوات الناقلة للدوري الايطالي سنقدمها لكم من خلال موقع ثقفني، وهذا بعد انتهاء حقوق البث لقنوات بي إن سبورت، والتي كانت تمتلك حقوقها في السنوات الماضية، وحتى الآن لم يتم تجديد عقد الدوري الإيطالي مع القنوات، ولذلك زادت رغبة مشجعي الكرة على معرفة القنوات التي تستطيع نقل وبث الدوري الإيطالي بشكل مباشر بعد سلسلة بي إن سبورت، وتحديدا بعد خروج عدة قنوات عربية تستطيع الحصول على حقوق البث.

نبذة تعريفية عن القنوات الناقلة للدوري الايطالي

بعد أن كانت شبكة بي إن سبورت هي الشبكة العربية التي تمتلك حقوق البث للدوري الإيطالي من خلال شاشاتها بالأعوام الماضية انتهت حقوق البث حالياً، مما أثار تكهنات حول إذاعة المباريات على قنوات قطر بالموسم المقبل.

وحتى يومنا هذا لم يقم الإتحاد الإيطالي بالموافقة على نقل مباريات الدوري بمنطقة الشرق الأوسط، وهذا بسبب ضعف المبالغ المالية المعروضة من قبل القنوات، ولكن في نفس الوقت وافق الدوري على بث بعض المباريات بشكل مباشر من خلال قناة ناطقة باللغة العربية بواسطة اليوتيوب.

وإلى الآن لم تقوم أي شبكة في الوطن العربي بل في الشرق الأوسط كله بالاتفاق مع الاتحاد من أجل بث المباريات رسميا، ولكن توجد بعض الأخبار التي تقول بأن سلسلة ssc السعودية ستحصل على حقوق البث قريبا وهذا بالتعاون مع ام بي سي وشركة الرياضة السعودية.

القنوات الناقلة لمباريات الدوري الايطالي

بعد توضيح القنوات الناقلة للدوري وأنه لا توجد قناة عربية بل في الشرق الأوسط كله حصلت على حقوق النقل والبث، سنوضح بعض القنوات الغير عربية التي حصلت على حقوق البث، ترددات تلك القنوات كالآتي:

القمر الصناعي: ياها سات 52.

معدل الترميز: 27500.

التردد: 11785.

الاستقطاب: H.

القمر الصناعي: الاذري 46.

معدل الترميز: 27500

التردد: 11175

الاستقطاب: H

القمر الصناعي: الاذري 46

معدل الترميز: 27500

التردد: 11135

الاستقطاب: H

القمر الصناعي: الإيراني 62

معدل الترميز: 30000

التردد: 11555

الاستقطاب: V

القمر الصناعي: البلغاري 46

معدل الترميز: 30000

التردد: 12380

الاستقطاب: H

تردد القناة الأولى التي تنقل المبارياتتردد القناة الثانية الناقلة للدوريتردد القناة الثالثة لبث الدوريتردد القناة الرابعةتردد القناة الرابعة

ذكرنا القنوات الناقلة للدوري الايطالي وما هي القنوات التي ستقوم بنقل البث للدوري لاحقاً كما ذكرنا بعض القنوات الغير عربية التي يتم نقل البث من خلالها للعام الحالي.