إعرف الآن.. نتائج التوجيهي التكميلي 2021 حسب الاسم.. رابط نتيجة الثانوية العامة بالأردن برقم الجلوس

ننشر لكم عبر ثقفني، رابط نتائج التوجيهي التكميلي 2021 بالأردن، ينتظر عشرات الآلاف من طلاب وطالبات الثانوية العامة 2021، موعد إعلان نتائج التوجيهي للعام الدراسي المنقضى الدورة الأولى، حيث يبحث الطلبة عن رابط الموقع الرسمي الذي سيتم رفع النتائج عليه، وكانت وزارة التربية والتعليم الأردنية قد خصصت الموقع الإلكتروني للاستعلام عن نتائج التوجيهي إلكترونيا، وقد عقد الامتحانات النهائية وسط اجراءات مشددة لمنع حالات الغش، كما اتخذت الوزارة كافة التدابيرالاحتياطية والاجراءات الوقائية التي تحد من تفشى الوباء العالمي المستجد، وفي سطور هذا المقال نستعرض لكم خطوات الحصول على نتيجة التوجيهي مباشرة.

رابط نتائج التوجيهي التكميلي 2021

تستعد وزارة التربية والتعليم في الأردن إلى الإعلان عن نتائج التوجيهي التكميلي 2021، حيث من المقرر أن يعقد مؤتمر صحفي يوم الإثنين الموافق 16 أغسطس 2021، وذلك في تمام الساعة العاشرة صباحا بتوقيت عمان، سيتم الإعلان عن أسماء أوائل الطلاب على مستوى المملكة الأردنية، كما ستتطرق الوزارة إلى الحديث عن نسبة النجاح والرسوب، وتقدم لأداء الامتحانات نحو 72 ألف و629 طالب وطالب من الشعبة العلمي، فيما بلغ عدد طلاب الفرع الأدبي 106 ألف و58 طالب وطالبة، وقدم لأداء الامتحانات 304 طالب وطالبة من الشعبة الشرعي، وبلغ عدد طلاب شعبة المعلوماتية 1470 طالب وطالب، وطلاب الفرع الصخي 110 طلاب، وسجل العدد الاجمالي من طلاب الفروع المهنية نحو 26 ألف و712 طالب وطالبة.

الخطوة الأولى، يقوم الطالب/ الطالبة بالانتقال إلى رابط موقع وزارة التربية والتعليم. الخطوة الثانية، تحديد نتائج الثانوية العامة 2021. الخطوة الثالثة، ادخال رقم الجلوس الخاص بالطالب. الخطوة الرابعة، ادخال الكود الظاهر أمامك. الخطوة الأخيرة الضغط على ايقونة بحث.

كيفية الاستعلام عن نتائج التوجيهي التكميلي 2021موعد نتائج التوجيهي التكميلي 2021

أكدت وازرة التربية والتعليم الأردنية، بأن وزير التربية والتعليم محمد أبو قديس، سيجرى مؤتمرا صحفيا تحضره عدد من الشخصيات البارزة، حيث سيعلن أبو قديس عن نتائج الثانوية العامة 2021 “التوجيهي”، وسيعقد المؤتمر الصحفي في مركز الوزارة صباح الإثنين الموافق 16/8/2021 وذلك في الساعة 10:00 صباحا، وسيتم الإعلان في المؤتمرعن أسماء الأوائل في امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة، كما سنتعرف على كافة تفاصيل نسبة النجاح لهذا العام ومقارنتها بالعام الماضي.

اشتدت نسبة البحث في الوقت الحالي عبر محرك جوجل من قبل عشرات الآلاف من طلاب الثانوية العامة، حيث سيتم الإعلان بعد قليل عن نتائج التوجيهي بالاسم كما يمكن للطلاب معرفة النتيجة الخاصة بهم عن طريق رقم الجلوس، كما سيعقد وزير التربية والتعليم أبو قديس المؤتمر الصحفي وسيتعلن فيه ظهور نتائج التوجيهي التكميلي الدورة الأولى، وسيكون متاحا الاستعلام عن النتيجة إلكترونيا.