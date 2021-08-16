بعد مقتل 23 شخصا .. نيجيريا تفرض حظر التجول وسط البلاد

جدة - نرمين السيد - وقال الرئيس محمد بخارى فى بيان، إن "الحادث الحالى يتجاوز المواجهة بين مزارعين ومربى المواشي، إنه هجوم مشين ذو دوافع شيطانية".
من جهته، قال المتحدث باسم الشرطة أوبا أوغابا، إن "مجموعة من المهاجمين يشتبه فى أنهم من شباب إيريغوى هاجموا قافلة تضم 5 حافلات".
وأعلنت الشرطة حصيلة أولية من 22 قتيلا من 90 مسافرا، ولكن العدد ارتفع إلى 23.
بدوره، أكد حاكم الولاية سيمون لالونغ فى بيان، أن "23 شخصا فارقوا الحياة بعد الاعتداء عليهم، و23 آخرين يعانون من إصابات مختلفة".
وفرض لالونغ حظر التجول فى عدد من المناطق يبدأ من السادسة مساء وحتى السادسة صباحا، معربا عن قلقه للتوتر الدائم ولمساعى بعض الأشخاص فرض القانون بأنفسهم.
وكشفت الشرطة عن توقيف 20 شخصا يشتبه فى ضلوعهم بالاعتداء فيما جرى إنقاذ 33 آخرين.
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