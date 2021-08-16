بيان من أكثر من 60 دولة بشأن الأحداث فى أفغانستان

جدة - نرمين السيد - قالت وزارة الخارجية الأمريكية، فى وقت متأخر الأحد، إن أكثر من 60 دولة أصدرت بيانا مشتركا يشدد على ضرورة فتح المجال أمام الأفغان والأجانب الراغبين فى الخروج من أفغانستان وإبقاء المطارات والمعابر الحدودية مفتوحة.





وقالت الولايات المتحدة الأمريكية وأكثر من 60 دولة منها، أستراليا وكندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان وجمهورية كوريا وقطر والمملكة المتحدة فى بيان مشترك إن من، "يتولون مواقع السلطة فى أنحاء أفغانستان يتحملون المسؤولية، والمساءلة، فيما يخص حماية الأرواح والممتلكات واستعادة الأمن والنظام على الفور". وأضاف البيان، "إن الشعب الأفغانى يستحق أن يعيش فى سلام وأمن وكرامة. المجتمع الدولى مستعد لمساعدتهم". وأعلنت الخارجية الأمريكية، أنه تم إنزال العلم الأمريكى بسفارة واشنطن فى كابل وإغلاق السفارة.

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