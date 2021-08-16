إنزال العلم الأمريكى وإغلاق سفارة واشنطن فى كابول

جدة - نرمين السيد - وقال بيان مشترك لوزارتى الخارجية والدفاع الأمريكيتين فى بيان، اليوم الاثنين، "نستكمل حاليا خطوات تأمين مطار كابل لإجلاء آمن للأمريكيين وحلفائهم، وسنوسع وجودنا الأمنى خلال يومين لنحو 6 آلاف جندى لتسهيل عملية الإجلاء".

وفى ذات الصدد، قالت الخارجية الأمريكية إنه تم إنزال العلم الأمريكى بسفارة واشنطن فى كابل.

وأشارت السفارة الأمريكية فى كابل إلى أن "جميع الموظفين تقريبا" فى المطار من أجل عملية الإجلاء، بمن فيهم القائم بأعمال السفير روس ويلسون الذى لا يزال على اتصال بوزير الخارجية أنتونى بلينكن.

وقال متحدث باسم الخارجية الأمريكية، إن "العلم الأمريكى أنزل من مجمع السفارة الأمريكية وهو الآن فى موقع آمن مع موظفى السفارة".