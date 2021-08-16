رابط نتائج التوجيهي ٢٠٢١ jordan الأردن tawjihi.jo وخطوات تقديم تنسيق القبول الموحد للجامعات

بعد إعلان نتائج التوجهي جو الأردن www.tawjihi.jo 2021 تبدأ مرحلة جديدة لطلاب شهادة الثانوية العامة الأردنية، وهي التقديم للجامعات الأردنية الحكومية والرسمية على رابط موقع وحدة تنسيق القبول الموحد الإلكترونية، هذا ويتم اعتماد نتائج التوجيهي الأردنية للدور الأول 2021 من قبل وزير التربية والتعليم عبر مؤتمر صحفي يترأسه الدكتور الوزير، ويُعقد المؤتمر بمقر الوزارة ويتم إعلان نسب النجاح وأسماء الطلاب والطالبات الأوائل، هذا وقد تم بالفعل تحميل نتيجة طلاب وطالبات التوجيهي 2021 على الموقع الرسمي لنتائج الطلاب التابع لوزارة التربية والتعليم الأردنية، وسيتم إتاحة موقع النتائج خلال دقائق للطلاب حتي يتمكنوا من استخراج نتائجهم ودرجاتهم والبدء في مرحلة جديدة على طريق التعليم الجامعي، هذا وتقوم وحدة تنسيق القبول الموحد للجامعات الحكومية والرسمية بالمملكة الأردنية في استقبال تقديم وتسجيل الطلاب والطالبات الناجحين في توجهي الأردن للعام الدراسي المُنقضي 2021.

رابط نتائج التوجيهي ٢٠٢١ jordan الأردن www.tawjihi.jo

زيارة رابط موقع التوجيهي بالأردن www.tawjihi.jo.

النقر على نتائج الثانوية العامة الدور التكميلي.

إدخال بيانات الطالب “الاسم ورقم الجلوس”.

تدوين الرقم الموجود في صورة

الضغط على أيقونة أظهار النتيجة.

وتجدر الإشارة إلى أن بعض المصادر وثيقة الصلة قد رجحت أن تقوم وزارة التربية والتعليم الأردنية الأخذ بمقترحات الخبراء، وذلك بإعلان نتائج امتحانات “توجيهي الأرض”، وذلك قبل بداية انعقاد المؤتمر الصحفي الذي يترأسه محمد أبو قديس صباح وزير التربية، حيث من المؤكد انعقاد المؤتمر الصحفي في تمام الساعة العاشرة صبيحة يوم غد الاثنين 16 أغسطس 2021.

tawjihi.jo 2021 رابط نتائج التوجيهي التكميلي 2021 بالأردنوزارة التربية والتعليم وتفعيل رابط نتائج التوجهي جو الأردن www.tawjihi.jo 2021وزارة التربية والتعليم الأردنية تُعلن توقيت نهائي لإعلان نتائج طلاب التوجيهي 2021

وتجدر الإشارة إلى ما ورد إلينا من تصريحات ومستجدات، حيث صرح مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم الأردنية أن موعد وتوقيت إعلان نتائج التوجيهي 2021 ولك برقم جلوس الطلاب وحب الرقم الامتحاني، ويتم الاستعلام عن نتائج الطلاب على رابط موقع نتائج التوجيهي الرسمي www.tawjihi.jo، وذلك صباح اليوم الاثنين الموافق 16 أغسطس، وذلك في تمام الساعة الخامسة وذلك كإجراء احترازي للحد من خروج الطلاب للشوارع والميادين للاحتفال.

وحدة تنسيق القبول الموحد للجامعات الأردنية الرسمية بعد إعلان نتائج امتحانات التوجيهي

وتجدر الإشارة إلى أن وحدة تنسيق القبول الموحد للجامعات الأردنية كانت قد عرضت على موقعها الرسمي فيديو توضيحي يمكن من خلاله التعرف على كيفية تصفح موقع وحدة تنسيق القبول الموحد وذلك للتعرف على كافة التفاصيل الواجب على الطلاب والطالبات التعرف عليها لسهولة التعامل على الموقع والقيام بعملية التقديم بنجاح وبدون أخطاء.

ومن الجدير بالذكر أن موقع وحدة تنسيق القبول الموحد للجامعات الحكومية والرسمية بالأردن قد تم انطلاقة مؤخرا، وتحدياً في العام 2018، وذلك وفق المادة 8 ب من قانون التعليم العالي والبحث العلمي، وذلك برقم “17 لسنة (2018″، هذا وتتبع وحدة تنسيق القبول الموحد الأردنية للمجلس التعليم العالي، وهي الوحدة المنوط بها القيان بعملية تنظيم التنسيق للجامعات الأردنية الحكومية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ويتم التقديم والتسجيل على وحدة تنسيق القبول الموحد وفق ضوابط مُعلنه للطلاب والطالبات.

وتجدر الإشارة إلى أن موقع وحدة تنسيق القبول الموحد زادت أهميتها مع انتشار جائحة فيروس كورونا، حيث يمكن التقديم والتسجيل في تنسيق الجامعات الأردنية من خلال الموقع الإلكتروني، دون الحاجة للنزول من المنزل، وقوم موقع وحدة التنسيق بتحقيق عملية قبول ناجحة، وذلك بطريقة سهلة ويسيرة إلكترونيا، وذلك في إطار خطة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في تبسيط الإجراءات وتسهيلها على الطلاب والطالبات.

طريقة تقديم طلب الالتحاق على وحدة تنسيق القبول الموحد لمرحلة البكالوريوس



وهو القسم الخاص بتقديم طلبات الالتحاق بالجامعات ويقوم الطلاب والطالبات بتعبئة طلبات الالتحاق بالجامعات الأردنية الرسمية “طلب القبول الموحد”، ويوضح أيضاً تلك الخطوات من خلال الفيديو التوضيحي السابق.

طريقة دفع رسوم تقديم طلب الالتحاق بالجامعات “بروشور اي فواتيركم”

قُم أوّلاً بتعبئة طلب الالتحاق وبعد ذلك قُم بدفع رسم الطلب. ويشتمل هذا القسم على آلية وخطوات دفع رسم طلب الالتحاق، كما يحتوي أيضا على قائمة بأسماء وعناوين وهواتف مراكز البريد الأردني لدفع رسوم طلبات الالتحاق.

آلية تقديم طلب الاستفادة من المكرمة الملكية لأبناء العشائر والمدارس ذات الظروف الخاصة

ومن الجدير بالذكر أن موقع وحدة تنسيق القبول الموحد للجامعات الأردنية يقوم على تطوير وتنظيم آليات القبول الموحد للجامعات الرسمية، ويحتوي الموقع على أدق التفاصيل التي تهم الطلاب والطالبات الناجحين في شهادة التوجيهي الأردنية “الثانوية العامة بالأردن” 2021، كم يقدم الموقع معلومات تفصيلية ودقيقة عن الجامعات الأردنية، تشمل التخصصات وشروط الالتحاق والقبول بتلك الجامعات وفق القدرة الاستيعابية لتلك الجامعات، وكذلك التكاليف والمصاريف الخاصة بالكليات والجامعات، وتقوم وحدة تنسيق القبول الموحد بترشيح الطلاب والطالبات للالتحاق والقبول في التخصصات الجامعية حسب إمكاناتهم وقدراتهم ورغباتهم.

الجامعة اسم التخصص الحد الأدنى للمعدل الرسوم الجامعية تناقس الرسوم الجامعية تجسير رسوم الموازي توجيهي أردني رسوم الموازي توجيهي غير أردني الأردنية دكتور في الطب 85.00 45 0 175 175 الأردنية دكتور في طب الأسنان 85.00 40 0 175 175 الأردنية الصيدلة 80.00 29 29 90 90 الأردنية دكتور الصيدلة 80.00 50 0 105 105 الأردنية هندسة العمارة 80.00 29 29 95 95 الأردنية الهندسة المدنية 80.00 29 29 90 90 الأردنية الهندسة الكهربائية 80.00 29 29 90 90 الأردنية الهندسة الميكانيكية 80.00 29 29 90 90 الأردنية الهندسة الكيميائية 80.00 29 29 85 85 الأردنية الهندسة الصناعية 80.00 29 29 95 95 الأردنية هندسة الحاسوب 80.00 29 29 90 90 الأردنية هندسة الميكاترونكس 80.00 29 29 85 85 الأردنية التمريض / ذكور وإناث 70.00 15 15 65 65 الأردنية التمريض / إناث 70.00 15 15 65 65 الأردنية العلاج الطبيعي 70.00 34 34 65 65 الأردنية العلاج الوظيفي 70.00 34 34 65 65 الأردنية الأطراف الاصطناعية 70.00 34 34 65 65 الأردنية علوم السمع والنطق 70.00 34 34 65 65 الأردنية علم الحاسوب 65.00 47 47 90 90 الأردنية انظمه المعلومات الحاسوبية 65.00 47 47 90 90 الأردنية تكنولوجيا معلومات الأعمال 65.00 60 60 90 90 الأردنية علم البيانات 65.00 70 70 100 100 الأردنية الأمن السيبراني 65.00 60 60 100 100 الأردنية الرياضيات 65.00 26 26 60 60 الأردنية الفيزياء 65.00 26 26 60 60 الأردنية الكيمياء 65.00 26 26 60 60 الأردنية الكيمياء الصناعية 65.00 45 45 85 85 الأردنية العلوم الحياتية 65.00 26 26 60 60 الأردنية الجيولوجيا البيئية والتطبيقية 65.00 26 26 60 60 الأردنية العلوم الطبية المخبرية 70.00 45 45 85 85 الأردنية البستنة والمحاصيل 65.00 26 26 65 65 الأردنية وقاية النبات 65.00 26 26 65 65 الأردنية تنسيق المواقع وإنتاج الأزهار 65.00 35 35 70 70 الأردنية الانتاج الحيواني 65.00 26 26 65 65 الأردنية علم وتكنولوجيا الغذاء 65.00 35 35 85 85 الأردنية تغذية الإنسان والحميات 65.00 35 35 85 85 الأردنية الأراضي والمياه والبيئة 65.00 26 26 65 65 الأردنية الاقتصاد الزراعي وإدارة الأعمال الزراعية 65.00 26 26 60 60 الأردنية إدارة الأعمال 65.00 20 20 70 70 الأردنية المحاسبة 65.00 20 20 70 70 الأردنية التمويل 65.00 20 20 70 70 الأردنية التسويق 65.00 20 20 70 70 الأردنية نظم المعلومات الإدارية 65.00 47 47 90 90 الأردنية الإدارة العامة 65.00 20 20 45 45 الأردنية اقتصاد الأعمال 65.00 16 16 45 45 الأردنية اللغة الانجليزية وآدابها 65.00 16 16 70 70 الأردنية اللغة الانجليزية التطبيقية 65.00 20 20 70 70 الأردنية اللغة الفرنسية وآدابها 65.00 16 16 65 65 الأردنية اللغتين الألمانية والإنجليزية 65.00 16 16 65 65 الأردنية اللغتين الإيطالية والإنجليزية 65.00 16 16 65 65

الأردنية اللغتين الإسبانية والإنجليزية 65.00 16 16 65 65 الأردنية اللغتين الكورية والانجليزية 65.00 25 25 70 70 الأردنية اللغتين الصينية والانجليزية 65.00 25 25 70 70 الأردنية اللغتين الروسية والانجليزية 65.00 25 25 70 70 الأردنية اللغتين التركية والانجليزية 65.00 25 25 70 70 الأردنية اللغة الفرنسية والانجليزية 65.00 60 60 90 90 الأردنية اللغة العربية وآدابها 65.00 16 16 45 45 الأردنية التاريخ 65.00 16 16 45 45 الأردنية الجغرافيا 65.00 16 16 45 45 الأردنية الفلسفة 65.00 16 16 45 45 الأردنية علم النفس 65.00 16 16 45 45 الأردنية علم الاجتماع 65.00 16 16 45 45 الأردنية العمل الاجتماعي 65.00 25 25 55 55 الأردنية القانون 65.00 16 16 65 65 الأردنية العلوم السياسية 65.00 16 16 45 45 الأردنية معلم الصف / إناث 65.00 16 16 50 50 الأردنية التربية الخاصة 65.00 16 16 50 50 الأردنية الإرشاد والصحة النفسية 65.00 16 16 50 50 الأردنية تربية الطفل / إناث 65.00 16 16 50 50 الأردنية علم المكتبات والمعلومات 65.00 30 30 70 70 الأردنية أصول الدين 75.00 16 16 45 45 الأردنية الفقه وأصوله 75.00 16 16 45 45 الأردنية المصارف الإسلامية 75.00 35 35 70 70 الأردنية الآثار 65.00 16 16 45 45 الأردنية إدارة المصادر التراثية 65.00 16 16 45 45 الأردنية الإدارة السياحية 65.00 16 16 45 45 الأردنية التربية البدنية 65.00 20 20 50 50 الأردنية علوم الحركة والتدريب الرياضي 65.00 40 40 65 65 الأردنية/العقبة أنظمة المعلومات الحاسوبية 65.00 47 47 75 75 الأردنية/العقبة تكنولوجيا معلومات الأعمال 65.00 47 47 75 75 الأردنية/العقبة التمريض 70.00 55 55 90 90 الأردنية/العقبة العلوم الحياتية 65.00 35 35 75 75 الأردنية/العقبة المحاسبة 65.00 20 20 60 60 الأردنية/العقبة التمويل 65.00 20 20 60 60 الأردنية/العقبة إدارة الأعمال 65.00 20 20 60 60 الأردنية/العقبة اللغة العربية وآدابها 65.00 30 30 60 60 الأردنية/العقبة اللغة الانجليزية وآدابها 65.00 16 16 60 60 الأردنية/العقبة اللغة الفرنسية / الانجليزية 65.00 30 30 60 60 الأردنية/العقبة اللغة الإنجليزية التطبيقية 65.00 45 70 70 70 الأردنية/العقبة الإدارة السياحية 65.00 25 25 60 60 الأردنية/العقبة إدارة الفنادق 65.00 30 30 70 70 اليرموك الطب 85.00 100 0 200 200 اليرموك الصيدلة 80.00 60 60 90 90 اليرموك هندسة العمارة 80.00 60 60 100 100 اليرموك الهندسة المدنية / إدارة الإنشاء 80.00 50 50 90 90 اليرموك الهندسة المدنية / تكنولوجيا البناء 80.00 50 50 90 90 اليرموك هندسة الإلكترونيات 80.00 29 29 75 75 اليرموك هندسة الاتصالات 80.00 29 29 75 75 اليرموك هندسة الحاسوب 80.00 29 29 75 75 اليرموك هندسة القوى الكهربائية 80.00 29 29 75 75

بيانات تفصيلية عن التخصصات في الجامعات

لمزيد من التفاصيل يمكن زيارة رابط البيانات التفصيلية عن التخصصات في الجامعات.

كيف تختار تحصصك على رابط موقع وحدة تنسيق القبول الموحد للالتحاق بالجامعة

يجب على الطلاب والطالبات الناجحين في شهادة التوجيهي الأردني “الثانوية العامة الأردنية مشاهدة الفيديو التالي للتعرف على كيفية اختيار التخصص الذي يتوافق مع رغباتك وإمكانياتك العلمية والتحصيلية، ولمزيد من المعلومات اضغط على الصورة السابقة للدخول مباشرة للرابط الذي يساعدك في اختيار بتخصص المناسب لك.

كيف تختار تخصصك بالجامعات الأردنية الرسمية

وتجدر الإِشارة إلى أن وحدة تنسيق القبول الموحد تدعو جميع الطلاب والطالبات الناجحين في امتحان التوجيهي بالأردن “الثانوية العامة الأردنية”، من داخل وخارج المملكة الأردنية إلى تصفح الموقع للتعرف على كافة البيانات والمعلومات والحدود الدنيا لمعدلات القبول التنافسية في التخصصات المطروحة للقبول في السنوات الخمس الأخيرة، وذلك للاسترشاد.

وبذلك نكون قد استعرضنا معكم طريقة الاستعلام ومعرفة نتائج التوجيهي جو للثانوية العامة الأردنية، وكذلك التفاصيل الخاصة بموقع وحدة تنسيق القبول الموحد للجامعات الأردنية الرسمية، وفي حال كان لديكم أب استفسارات أو تساؤلات، يمكنكم التواصل معنا من خلال التعليقات أسفل هذا التقرير، وسنعمل جاهدين للإجابة غلى جميع الاستفسارات.

أفضل أماكن صيانة الأجهزة المنزلية في المملكة العربية السعودية