سفير أفغانستان في القاهرة: المشهد السياسي في كابل صعب

أكد السفير الأفغاني في القاهرة محمد محق أن "حركة طالبان تستخدم الطريقة اللينة في التعامل مع الأمور حتى الآن، ولكن ليس هناك أي ضمان لما سيقومون به على مدار السنوات المقبلة".

وفي حديث مع موقع دوت الخليج قال محمد محق إنّ: "طالبان سيطروا على معظم المناطق الأفغانية كما أنهم دخلوا المطار ويقومون حاليًا بالتفاوض مع الأمن الرئاسي حول تشكيل الحكومة المستقبلية".

وتابع سفير أفغانستان في القاهرة: "ما تدار من مفاوضات بين حركة طالبان والأمن الأفغاني سيكون فيها تفاهم كبير حول الرؤية المستقبلية للحكومة وتشكيلها وفقًا للأوضاع الجديدة".

وحول تأثير طالبان على دور الدبلوماسية الأفغانية مع جميع دول العالم أكد "محق": "لو استمروا على أفكارهم سيكون هناك تأثيرًا كبيرًا مع غالبية دول العالم، ولكن لو قدموا وسيطروا بشكل نهائي وراعوا حقوق الإنسان والمرأة ستختلف الأمور".

وأردف الدبلوماسي الأفغاني بالقول: "الأمم المتحدة أكدت مرارًا في أكثر من مناسبة أنّ أي حركة ستأتي بالقوة لن يتم الاعتراف بهم، وستكون في عزلة دون تقديم أي مساعدات لهم، وهو ما سيجعلهم يتخلون عن أفكارهم السابقة الخاصة بحقوق الإنسان والمرأة".

وكان المحلل السياسي الأفغاني أتو محمدي نور قد أكد في تصرح خاص لموقع "دوت الخليج" إنّ القادة الأربعة المتوقع أن يحكموا أفغانستان هم زعيم حركة طالبان الملا هبة الله أخوند زاده، وعبد الغني برادر، وسراج الدين حقاني، ويعقوب محمد عمر.