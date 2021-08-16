ارتفاع عدد ضحايا زلزال هايتى إلى 1.297 قتيلا 

جدة - نرمين السيد - وأضافت الوكالة: "كثير من الناس فى عداد المفقودين وعدد أكبر تحت الأنقاض". وأشارت إلى أن نحو 13.694 منزلا دمرت ولحقت أضرار بـ13.785 منزلا فى المناطق الثلاث الأشد تضررا جنوب البلاد.

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