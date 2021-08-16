المجلس الأوروبى: من الضرورى استخلاص الدروس مما حدث فى أفغانستان

جدة - نرمين السيد - وأضاف شارل ميشيل أنه على اتصال وثيق بمفوض السياسة الخارجية والأمن فى الاتحاد الأوروبى جوزيب بوريل بخصوص تطورات الأوضاع فى أفغانستان.

وشدد على أولوية الأمن الذى يحظى به مواطنو وموظفو الاتحاد الأوروبى وعائلاتهم.

وكان مفوض الاتحاد الأوروبى مارجريتيس شيناس، قد قال إن الأزمة التى تعانيها أفغانستان تظهر الحاجة إلى إصلاح سريع لقواعد الهجرة واللجوء فى الاتحاد الأوروبى.

وأضاف شيناس اليوم الأحد على موقع "تويتر": "إذا كان هناك شيء واحد أظهره الوضع فى أفغانستان، فهو أن الوقت ينفد أمام تبنى الإصلاح الكامل لقواعد الهجرة واللجوء فى أوروبا التى نحتاجها".

وتشعر العديد من الدول الأعضاء فى الاتحاد الأوروبى بالقلق من أن التطورات فى أفغانستان يمكن أن تؤدى إلى عودة أزمة الهجرة التى شهدتها أوروبا عامى 2015 و2016 عندما أدى وصول أكثر من مليون شخص من الشرق الأوسط إلى إنهاك أنظمة الأمن والرعاية الاجتماعية وزيادة شعبية الجماعات اليمينية المتطرفة.