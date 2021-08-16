موقع وزارة التربية والتعليم نتيجة الثانوية العامة 2021 عبر بوابة الخدمات الإلكترونية

يعلن موقع وزارة التربية والتعليم بوابة الخدمات الإلكترونية، نتيجة الثانوية العامة 2021 للطلاب والطالبات على مستوى جميع المحافظات، بعد انتهاء مؤتمر الدكتور طارق شوقي للكشف عن نسبة النجاح و أوئل الثانوية العامة للقسمين العلمي والأدبي، وكافة التفاصيل التي ينتظرها بشغف الطلاب وأولياء الأمور ومن يهمه الأمر، في أول حصاد لمسيرة تطوير التعليم بنظامه الجديد، وألية التقييم لأول دفعة تتخرج من الشهادة الثانوية رغم كل التحديات التي شهدتها السنوات القليلة الماضية.

متى نتيجة الثانوية العامة 2021

أعلنت وزارة التربية والتعليم عبر الموقع الرسمي، وكذلك حساب الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، أنه من المنتظر عقد مؤتمر صحفي يوم الثلاثاء الموافق السابع عشر من الشهر الحالي أغسطس، ليتم الإعلان عن اعتماد نتائج امتحانات الشهادة الثانوية في دورها الأول، كما أعلنت الوزارة أن موعد مؤتمر اعتماد نتيجة الثانوية سيكون الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم الثلاثاء القادم، وسيتم الإشارة إلى المؤشرات الأولية لتنسيق الجامعات المصرية للعام الدراسي الجديد 2021-2022 .

روابط نتائج الثانوية العامة

قالت العديد من الصحف المصرية المشهورة ومن بينها موقع اليوم السابع، أنه حصلت على حق إعلان نتيجة الثانوية العامة إلكترونياً، فور اعتمادها من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي، وقدمت العديد من الصحف خدمة تسجيل بيانات الطالب من حيث الاسم ورقم الجلوس، للحصول على كشف الدرجات والمجموع الكلي والنسبة المئوية، بمجرد انتهاء وقائع حفل الاعتماد الذي سيحظي بأهمية كبية ومتابعة خاصة من ألاف الطلاب وأهاليهم وأقاربهم والمواطنين بشكل عام للتعرف على طريقة التقييم.

رابط موقع وزارة التربية والتعليم

يأتي رابط موقع وزارة التربية والتعليم الخدمات الإلكترونية في مقدمة ما يبحث عنه الطلاب بشكل مستمر، لمعرفة احدث التطورات، والأخبار من مصدرها الرسمي والابتعاد عن أي شائعات، وسوف يتيح موقع وزارة التربية والتعليم عبر بوابة الثانوية العامة خدمة الاستعلام عن النتيجة برقم الجلوس كما هو متبع، وقد بتأخر موقع الوزارة بعض الوقت نتيجة العقود المبرمة مع بعض المواقع الأخرى للحصول على حق إعلام النتيجة.

الأزهر الشريف أعلن منذ ساعات عن نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية 2021، وقد تم الإعلان عن أوائل الطلاب ونسب النجاح وموعد التقديم على تظلمات النتيجة من خلال المسارات الرسمية.