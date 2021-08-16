عاجل رابط نتائج التوجيهي الاردن Www tawjihi .jo 2021 حسب رقم الجلوس

رابط نتائج التوجيهي الاردن 2021 ، قامت وزارة التربية والتعليم في الأردن بالإعلان عن موعد إعلان نتائج التوجيهي 2021 . وسوف يتم الإعلان عن النتائج في صباح اليوم الاثنين الموافق 16 آب 2021 وبالتحديد في الساعة العاشرة صباحا. ومنذ ذلك الإعلان تزايدت عمليات البحث بشكل ملحوظ فيه من قبل الطلاب والطالبات وأولياء الأمور في الأردن عن موقع Www tawjihi .jo 2021 لمعرفة النتائج الخاصة بهم عن طريق الاستعلام برقم الجلوس فقط. واليوم من خلال موقع ثقفني سوف نعرفكم على رابط نتائج التوجيهي التكميلي 2021 للاستعلام عن النتائج إلكترونيا وبكل سهولة لتوفير الوقت والمجهود على الطلبة والطالبات وخوفا من انتشار فيروس كورونا. فتابعوني لمعرفة التفاصيل .

رابط نتائج التوجيهي الاردن 2021

وفرت وزارة التربية والتعليم الأردنية رابط نتائج التوجيهي الاردن 2021 ليتمكن الطلبة والطالبات من الاستعلام عن نتائج التوجيهي التكميلي 2021 الخاصة بهم إلكترونيا. وذلك حرصا من وزارة التربية والتعلي الأردنية على سلامة الطلاب من الإصابة بفيروس كورونا. وهذه هي خطوات الاستعلام عن النتائج عبر موقع Www tawjihi .jo 2021 حسب رقم الجلوس :

أولا يجب عليك الدخول إلى www tawjihi .jo 2021 رابط .

. أنقر على خيار ( الاستعلام عن نتائج التوجيهي التكميلي ) .

كما يجب عليك كتابة البيانات الخاصة بالطالب مثل الاسم ورقم الجلوس بشكل صحيح .

كذلك يجب كتابة رمز التحقق المرئي بشكل صحيح .

أنقر على خيار ( إظهار النتيجة ) .

سوف تظهر نتائج التوجيهي التكميلي 2021 على الفور .

موقع نتائج التوجيهي التكميلي 2021

كما تم الانتهاء من اختبارات الثانوية العامة للطلاب والطالبات في الأردن. بالتحديد في منتصف شهر يوليو الماضي. بعد أن تمت الاختبارات في ظل الإجراءات الاحترازية المشددة وذلك حفاظا من وزارة التربية والتعليم الأردنية على سلامة الطلبة والطالبات من الإصابة بفيروس كورونا المستجد. وفور الانتهاء من اختبارات التوجيهي التكميلي الأردن 2021 . بدأت أعمال التصحيح ورصد الدرجات والمراجعة. وتم الانتهاء منها منذ أيام قليلة فقط. وكما ذكرنا في السابق بأن وزارة التربية والتعليم الأردنية أعلنت عن موعد نتائج التوجيهي التكميلي 2021 . والتي ستعلن اليوم الاثنين الموافي يوم 16 أغسطس 2021 ميلاديا. وسوف يتم الإعلان عنها على الهواء مباشرة عبر التلفزيون الأردني. في مؤتمر صحفي سيعقد في تمام الساعة العاشرة صباحا. وذلك بحضور وزير التربية والتعليم الدكتور محمد أبو قديس .

الآن يمكنكم الاستعلام عن نتائج التوجيهي التكميلي في الأردن 2021 . عن طريق الدخول إلى رابط نتائج التوجيهي الاردن 2021 الذي أرفقناه لكم في هذا المقال. مع تمنياتنا لجميع الطلبة والطالبات بالنجاح والتفوق .