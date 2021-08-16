رقم خدمة عملاء الخطوط الجوية السعودية وطرق الحجز أوالإلغاء وطرق استرجاع التذاكر

في ظل ظروف جائحة كورونا تقدم شركات الطيران العديد من العروض الخدمية والتنافسية بين شركات الطيران وبخاصة شرطة الطيران الخطوط الجوية السعودية حيث تقدم العديد من العروض للرحلات الداخلية والخارجية خارج المملكة للمواطنين والمقيمين، بعد الخسائر التي تعرضت لها شركات الطيران في كل دول العالم بسبب جائحة كورونا وتوقف الطيران عن العمل لفترات طويلة، ويتابع المواطنين بالمملكة عروض شركات الطيران ومن خلال خدمة العملاء يتساءلون عن آخر العروض، حيث توفر الخطوط السعودية الجوية أرقام التواصل منها الرقم الموحد الذي يمكن الاتصال به من الداخل والخارج بالإضافة إلى تخصيص أرقام لبعض الدول ويمكن الحصول عليها من موقع الشركة على الإنترنت للتواصل مع خدمة العملاء، كما يمكن التواصل من خلال عدة طرق مختلفة منها مكاتب الخطوط الجوية السعودية ومن خلال التواصل الهاتفي أو عن طريق البريد الإلكتروني وغيرها من طرق التواصل المختلفة.

رقم خدمة عملاء الخطوط السعودية:

من الجدير بالذكر أن الخطوط السعودية تقدم عدة وسائل للتواصل والحصول على الخدمات التي منها حجز الرحلات الدولية أو إلغائها والتي يمكن الحصول عليها كذلك من خلال موقع الخطوط السعودية الإلكتروني ومن هذه الأرقام:

الرقم الموحد لحجز الرحلات من داخل المملكة أو الاستعلام عن الحجز وهو” 920022222″ كما يمكن إلغاء الحجز من خلال الرقم” 920030000″ تم توفير رقم خاص عن طريق تطبيق واتس اب للاستعلام عن الحجز وهو” 054000000″ رقم الدعم الفني”00966126864473

الدعم الفني لخدمات الحجز والدفع:

وطريقة التواصل مع الدعم الفني لخدمات حجز الرحلات الجوية وطرق الدفع، يتمكن الأفراد من التواصل من خلال نموذج الدعم الفني على موقع شركة الخطوط السعودية من خلال التالي:

التوجه إلى موقع شركة الخطوط السعودية الجوية الدخول على مساعدة من الشريط العلوي. اختيار اتصل بنا والانتقال إلى مراكز الدعم الفني للحجز والدفع. الدخول على نموذج البيانات وكتابة التالي: اللقب والاسم واسم العائلة، والبريد الإلكتروني. تحديد البلد، وكتابة كود الدولة ورقم الهاتف. إدخال رقم الحجز ورقم التذكرة. تحديد نوع المشكلة وكتابة العنوان والتفاصيل. رفع كافة المرفقات، نقل رمز التحقق، والضغط على تسجيل.

رقم خدمة عملاء الخطوط السعودية واتس:

ومن الجدير بالذكر فقد أطلقت الخطوط السعودية خدمة أخرى للتواصل مع العملاء تيسيرًا على المواطنين عبر تطبيق” واتس آب”، لحل الأزمات التي تعترض العملاء لمواجهة مشاكلهم والعمل على حلها على متن الرحلات، وتقدم الخدمة للعملاء كل مايتعلق الاستفسارات ومواعيد الإقلاع والوصول، وحددت الشركة رقم “0540000005”، كما أضافة إطلاق خدمة أخرى للتواصل مع خدمة عملاء الخطوط السعودية من خلال العنوان البريدي المملكة العربية السعودية “الخطوط السعودية” ص . ب 24724 ، جدة 21446 أو التواصل عبر الفاكس: 9480 14847 966+.

طريقة استرجاع تذاكر الخطوط السعودية:

تعمل دائما الخطوط الجوية السعودية على العمل على راحة مواطنيها وتقديم كل التسهيلات اللازمة لراحتهم وتلبية طلباتهم، حيث سمحت شركة الخطوط السعودية بخدمة استرجاع التذكرة واستعادة أموالهم مرة أخرى في حال اتخاذ قرار بالتراجع عن السفر من خلال الدخول عبر الموقع الالكتروني بطريقة سهلة ومسيرة من خلال الخطوات التالية:

إدخال رقم التذكرة عبر رابط الموقع الإلكتروني للخطوط الجوية السعودية .

ثم اسم العائلة.

ثم ينتظر رسالة نصية تصل إلى الجوال المسجل بسجل الحجز خلال دقائق معدودة.

ثم الانتظار فترة تتراوح من 7 أيام إلى 14 يومًا حتى تعود الأموال مرة أخرى إلى الحساب مع خصم رسوم التغيير فقط.

كما سمحت شركة الخطوط السعودية بإمكانية إلغاء حجز تذكرة الطيران من خلال الاتصال على الرقم التالي920030000.