خطوات وشروط التسجيل في منصة اعتماد وزارة المالية في المملكة

خطوات التسجيل في منصة اعتماد، في إطار سعي الحكومة السعودية للتحول الرقمي، قامت وزارة المالية بإطلاق منصة اعتماد، بهدف تنظيم التعاملات المالية وإدارة العقود والميزانية، وتنظيم المدفوعات وذلك للتسهيل على المواطنين إنجاز أعمالهم، من خلال خطوات بسيطة عبر شبكة الإنترنت، مما يساعد في توفير الوقت والجهد، حيث يعمل هذا النظام على تسهيل الإجراءات، أثناء سير المنافسات وتوحيدها، بجميع الجهات الحكومية بهدف الوصول، إلى شرائح كبيرة من الموردين، للعمل على زيادة القوة التنافسية بين الموردين، وبالتالي يخلق روح المنافسة بينهم، لتجلى مبدأ الشفافية بقوة بين المورد والجهة الحكومية، كما تهدف منصة اعتماد، إلي إيجاد نموذج وطني يتمتع بمستوى عالي ليتمكن من منافسة المستويات العالمية وبالتالي يحقق الريادة للجهات المتنوعة.

الدخول إلى البوابة الإلكترونية للمشتريات الحكومية. ثم بعد قم باختيار مستخدم جديد. تعبئة الخانات المطلوبة. ثم تأكيد التسجيل من خلال رسالة، على الايميل الخاص المسجل بالموقع. أكمال عملية التسجيل وتعبئة بيانات المستندات النظامية اللازمة. طباعة نموذج “التفويض” على ورق الشركة أو المؤسسة الرسمي . ثم قم بتصديق التفويض من الغرفة التجارية. ارسال صورة من التفويض إلكترونياً، عن طريق البوابة حتى يتم تفعيل الحساب.

خطوات التسجيل في منصة اعتماد وزارة المالية في المملكةشروط التسجيل في منصة اعتماد وزارة المالية

هناك مجموعة من الشروط الواجب، توافرها لتسجيل في منصة اعتماد، ومن أهم هذة الشروط ما يلي:

يشترط أن يتوفر حساب بنكي للمتقدم للتسجيل في منصة اعتماد. ثم بعد يجب تقديم جميع الاوراق والمستندات المطلوبة علي منصة اعتماد. يتم الاتفاق علي جميع الشروط والأحكام ، التي يتم إدخالها في عقد التسجيل إلي منصة اعتماد، عند إنشاء الحساب. يجب عدم انتهاك الشروط، وإلا يتعرض المخالف للمسؤولية القانونية. يجب أن تكون البيانات المدخلة، إلي منصة اعتماد صحيحة ودقيقة. ثم بعد يجب تقديم كراسة الشروط. يشترط أن يقوم المتقدم بتسليم عروض الشركات، في أظرف مغلقة.

ما هي منصة اعتماد

هي منصة إلكترونية تتبع لوزارة المالية السعودية، وتمثل التحول الإلكتروني فيها، تسعى إلى تحويل أعمال وزارة المالية، وكل ما يختص بالميزانية العامة والميزانية، في الجهات الحكومية رقميا، وتشمل إدارة العقود والميزانية والمدفوعات، وإدارة المنافسات والمشتريات والحقوق المالية.