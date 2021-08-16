كيفية وطريقة وشروط التقديم على معاش الضمان الاجتماعي الجديد 1443 عبر وزارة الموارد البشرية

التقديم على معاش الضمان الإجتماعي الجديد 1443، في بداية العام الهجري الجديد يتزايد البحث عن كيفية التقديم وشروط التقديم للضمان الإجتماعي والعمل على استيفاء شروط ومعايير طلب الضمان الإجتماعي لبعض الأسر الغير مقيدين ويستحقون للمساعدة ، حيث أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن المستجدات بشأن آلية احتساب صرف المعاش وفق المادة الثامنة المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية المتبعة والتي تقول أن الفرد المستقل أو الأسرة يحق لهم الحصول على المعاش في حالة إجمالي الدخل المحتسب يكون أقل من الحد الأدنى للمعاش، وهذا بجانب استيفاء بقية المعايير والشروط لطلب استحقاق الضمان الاجتماعي، حيث يتم صرف المبالغ للمستحقين بصفة دورية كل شهر، لذا سوف تقوم وزارة الموارد البشرية بإيداع مستحقات المستفيدين وصرف معاش الضمان الاجتماعي في الأول من شهر محرم 1443هـ يوم الإثنين الموافق 9-8-2021م.

شروط التقديم على معاش الضمان الاجتماعي الجديد:

للحصول على الدعم المقدم من قبل الحكومة السعودية والذي تتوافر فيهم شروط التقديم عليك بإتباع الخطوات التالية:

يشترط الجنسية السعودية ويستثنى المرأة الأجنبية المتزوجة من سعودي أو أرملته، وكذلك أبناء الزوجة السعودية التي زوجها أجنبي. مخصص للمتقدمين في العمر كبار السن رجال ونساء، كما يشمل أيضاً الأسر التي تعول أطفالا والتي لها غائب أو مفقود، وأسر مدمني المخدرات، بالإضافة إلى الأرملة مع أيتام والمطلقة مع أبنائها. النساء اللواتي ليس لهم عائل أو زوجها مفقود أو مدمن كما ذكرنا في السطر السابق. يحق أيضاً للأيتام الحصول على معاش الضمان، أو الأبناء مجهولي الأب. يشترط أن يكون للمتقدم حساب بنكي من أجل إيداع مبلغ المعاش عليه. على أن يكون الشخص مقيم بالسعودية إقامة كاملة. ألا يتجاوز المتقدمين الحد المانع للضمان الاجتماعي الجديد.

سلم رواتب الضمان الاجتماعي الجديد 1443المستندات المطلوبة لتقديم طلب معاش الضمان الاجتماعي:

تقدم المستندات المطلوبة وفق الشروط السابق ذكرها ووفق المعايير الجديدة التي وضعتها الوزارة ، وتقديم الوثائق الرسمية أي الحكومية على أن يكون الشخص مستوفي الشروط ومن الفئات المستهدفة المذكورة في الضوابط أعلى، علماً بأن تختلف المستندات من شخص لآخر على حسب الفئة سواء شخص من كبار السن أو إمرأة مطلقة أو أسرة تعول أيتام..وغيرهم من المستحقين وفق المحدد من قبل وزارة الموارد البشرية.

تسجيل الدخول على رابط وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أو إذا كانت أول مرة عليك إنشاء ملف شخصي من خانة مستفيد جديد. ثم تعبئة البيانات الشخصية ومعلومات التواصل والعنوان. بيانات الحساب البنكي. ثم الإفصاح عن إجمالي الدخل. يليها تعبئة البيانات العائلية والتي تشمل (بيانات العائل إن وجدت – بيانات الدخل – بيانات الأسرة – بيانات الحساب البنكي) ارفاق المستندات المطلوبة. ثم تقديم الطلب.

طريقة التقديم على معاش الضمان الاجتماعي الجديد 1443للتأكد من قبول الطلب:

وينتظر الذين تقدموا بطلب لتسجيل أسمائهم في مساعدة الضمان الإجتماعي للتاكد من قبول طلبهم أم لا، حيث يرسل لك النظام رسالة نصية على الهاتف الجوال المسجل أثناء التقديم في حالة إستحقاقك وقبول الطلب من خلال الإتصال برقم وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية على 199099 أو من خلال تسجيل الدخول ثم تحديد طلباتي من القائمة الرئيسية سوف تظهر النتيجة.