شروط الإقامة الدائمة في السعودية، هناك الكثير من للأجانب، الذين يرغبون في الحصول، على الإقامة المميزة بشكل غير محدود، وضعت السلطات السعودية كافة الضوابط والأحكام، المتعلقة بالحصول على الإقامة الدائمة، للأجانب الراغبين في الإقامة المميزة، حيث يلتزم الأجنبي بكافة تلك الشروط، عند حصوله على تلك الإقامة، التي تمنحه عدد من الميزات، لا يحصل عليها في نظام الإقامة العادي، وقد أعلنت حكومة المملكة بالفترة الأخيرة، عن الإقامة المميزة أو الدائمة، التي قامت بطرحها مؤخرًا، والتي تصحب معها العديد من المميزات التي تمنحها الحكومة للمستفيد، ولكن تلك الخدمة يتم تقديمها بعدد من الشروط والضوابط المنظمة لها، كما يمكن التعرف علي طريقة سداد رسوم المرافقين 2021 و طريقة احتساب رسوم المرافقة.



شروط الإقامة الدائمة في السعودية وفق النظام الجديد

قد قامت السلطات السعودية، بوضع عددًا من الشروط والمتطلبات، لكي يستطيع الأجنبي الحصول على الإقامة المميزة، التي تتيح لها التواجد في المملكة بشكل دائم، وأهم هذه الضوابط والمتطلبات، ما يلي:

يشترط علي طالب الإقامة أن يقوم بتقديم جواز سفر ساري المفعول. ثم بعد يجب ألا يقل سن المتقدم للحصول على الإقامة المميزة 21 سنة. يشترط أن يقوم طالب الإقامة المميزة، بتقديم السجل الجنائي الخاص به، على أن يكون خاليًا من السوابق الأمنية والجنائية. ثم يجب أن يقوم الأجنبي بتقديم ما يثبت القدرة المالية له. يجب أن يكون تواجد متقدم الطلب في المملكة بشكل نظامي. ثم يجب تقديم تقرير صحي، يثبت خلوه من الأمراض المعدية. يجب ألا يزيد تاريخ التقرير الطبي عن ستة أشهر من تاريخ التقديم.

رسوم الإقامة الدائمة في السعودية: 800 ألف ريال سعودي، يتم دفعها مرة واحدة. ثم تحدد رسوم الإقامة المميزة المؤقتة في السعودية: 100 ألف ريال سعودي، وتكون صلاحيتها سنة واحدة قابلة للتجديد. يمكن للمستفيد أن يحصل على إقامة لمدة تزيد على سنة، وتقدم له ميزة تخفيض 2% لكل سنة بصورة تراكمية عندما يتم دفع أكثر من سنة مرة واحدة.

رسوم الإقامة الدائمة في السعوديةرابط التقديم على الإقامة الدائمة في السعودية

لكي يستطيع الأجنبي، الذي يرغب في الحصول على الإقامة الدائمة، من المملكة العربية السعودية، فيجب أن يقوم بتقديم الطلب، من خلال تعبئة نموذج الطلب، المتاح على الموقع الإلكتروني الخاص بمركز الإقامة المميزة، وبعد تقديم النموذج المحدد للطلب، يتم معالجة الطلب من قبل السلطات المختصة، للتأكد من صلاحية مقدم الطلب للحصول على الإقامة، وبعد ثبوت استيفائه للشروط المطلوبة للتسجيل يتم منحه الإقامة المميزة.