استعلام عن مخالفات وزارة النقل المرورية برقم الهوية أو رقم المخالفة

استعلام عن مخالفات وزارة النقل برقم الهوية، حيث أتاحت وزارة النقل العام داخل المملكة العربية السعودية خدمة الاِستعلام عن المخالفات المرورية برقم الهوية، وتأتي هذه المخالفات نتيجة عدم التزام سائقي المركبات بالتعليمات المرورية والإشارات والإرشادات العامة أثناء القيادة على الطرق العامة والسريعة، وهنا يتوجب على أصحاب المركبات سداد رسوم المخالفات المرورية عند القدوم على تجديد استمارة السيارة، وذلك من خلال وزارة النقل اِستعلام عبر الرابط الإلكتروني الرسمي لوزارة النقل العام.

استعلام عن مخالفات وزارة النقل المرورية برقم الهوية

تحرص وزارة النقل العام بالمملكة العربية السعودية توفير الخدمات للمواطنين بشكل إلكتروني، من بين هذه الخدمات استعلام عن مخالفات وزارة النقل برقم الهوية أو رقم المخالفة، كما توفر للزائرين خدمة الاِستعلام عن المخالفات المرورية برقم الهوية بدون أبشر؛ وذلك بالنسبة للمواطنين الذين لم يسجلوا بعد على منصة أبشر، وذلك من خلال الخطوات التالية:

الولوج إلى رابط المخالفات المرورية برقم الهوية. العمل على تسجيل البيانات المطلوبة. القيام بتحديد نوع الوثيقة، وهنا يمكن اختيار الهوية الوطنية من بين الخيارات المتاحة. العمل على إدخال رقم الوثيقة “رقم الهوية الوطنية”. القيام بكتابة رمز التحقق المائي كما هو. النقر على زر عرض.

الاستعلام عن مُخالفات هيئة النقل برقم المخالفة

يستطيع المواطنين الاستعلام عن مُخالفات هيئة النقل من خلال تسجيل رقم المخالفة على موقع وزارة النقل استعلام، وعرض كافة التفاصيل والبيانات المتعلقة بالمخالفة دون الحاجة للذهاب لمكاتب وزارة النقل المنتشرة في أنحاء المملكة، فقط على المستعلم تسجيل رقم المخالفة أو رقم الإثبات، وذلك بالخطوات التالية:

الانتقال إلى الرابط الإلكتروني وزارة النقل. الدخول في تبويب خدمات الوزارة. النقر على خدمة الاستعلام عن المخالفات. العمل على تحديد طريقة الاستعلام سواء برقم المخالفة أو برقم الإثبات. القيام بتسجيل رقم المخالفة. النقر على عبارة أنا لست روبوت. النقر على استعلام.

أما عن طريقة الاستعلام عن المخالفات برقم الإثبات فهي بنفس الطريقة السابقة، ولكن تختلف عنها في أنه عند الاختيار بين طرق الاستعلام المتاحة يتم النقر على الاستعلام عن المخالفات برقم الإثبات، ومن ثم استكمال باقي الخطوات.

في النهاية نكون تعرفنا على خطوات استعلام عن مخالفات وزارة النقل برقم الهوية للمواطنين الذين لم يسجلوا في أبشر، بالإضافة إلى طريقة الاستعلام عن المخالفات برقم المخالفة.