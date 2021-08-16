تعرف على رابط التسجيل في إعانة البحث عن عمل وشروط التسجيل

لقد تم الإعلان من قبل صندوق تنمية الموارد البشرية على أنه قد تم فتح باب التسجيل في إعانة البحث عن عمل، والغرض من ذلك أن يتم مساعدة العاطلين عن عمل في الحصول على فرص جديدة، كما تم تحديد شروط إعانة البحث عن عمل؛ لهذا سوف نعرض لكم رابط التسجيل في إعانة البحث عن عمل وشروط التسجيل.

رابط التسجيل في إعانة البحث عن عمل

إن هذا البرنامج متخصص إلى الطلاب ذا العمر الذي يتراوح بين 20-40 سنة، وهذا يشمل الطلاب الذين قد أنهوا المرحلة الجامعية وكذلك فئة المنقطعين على العمل، والمميز أنه يمكن التسجيل في البرنامج من قبل المواطنين المقيمين في المملكة العربية السعودية، والتقديم يشمل كلًا من الرجال والنساء، والغرض من ذلك أن يتم تدريب الطلاب على النتائج التي تتناسب معهم، وذلك من خلال الحافز المادي الذي سوف يتم تقديمه إلى الطلاب.

خطوات التسجيل في إعانة البحث عن عمل

يتم التسجيل في إعانة البحث عن عمل من خلال بعض الخطوات، ولكن أكد المسؤولين على هذا البرنامج أنه وسيلة لدعم الباحثين عن عمل، والغرض من ذلك أن يتم التحفيز على الدخول إلى سوق العمل، وذلك لأنه سوف يتم تقديم قيمة مالية إلى العاطلين على 15 شهر، ويتم التسجيل من خلال الخطوات الآتية:

الدخول على بوابة نفاذ .

. بعدها يتم اختيارات طاقات.

بعدها يقوم بإنشاء حساب من خلال تسجيل الدخول.

ثم يتم الضغط على إعانة باحث.

شروط التسجيل لإعانة الباحثين على عمل

سوف يتم عمل إعانة إلى الطلاب والتي تصل إلى 2000 – 750 ريال سعودي، ولقد تم تحديد بعض شروط استحقاق البحث عن عمل حتى يتمكن الأشخاص من الحصول على الإعانة، ويتم هذا من خلال الشروط الآتية:

يجب أن يكون المتقدم ذا جنسية سعودية.

يجب أن يكون المتقدم مقيم في السعودية.

أن يبحث على العمل ويكون قادر على العمل.

لابد أن يكون عمر المتقدم يتراوح بين 20-40 سنة.

لا يجب أن يكون المتقدم يعمل.

كذلك لا يجب أن يحصل على معاش تقاعدي.

أيضًا لا يجب أن يكون طالب.

ولا يجب أن يكون صاحب نشاط أجتماعي.

ولا يجب أن يزيد الدخل الشهري عن الإعانة الخاصة بالعمل.

ختامًا لقد عرضنا لكم شروط الحصول على إعانة باحث، هذا بجانب عرض رابط التسجيل في إعانة البحث عن عمل والتي تعتبر وسيلة مناسبة إلى الأشخاص الذين لا يجدون فرص العمل المناسبة.