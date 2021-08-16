المبعوث الروسى بأفغانستان: علاقاتنا مع القيادة الأفغانية الجديدة ستكون ودية

جدة - نرمين السيد - وقال كابولوف - ردًا على سؤال نقلته قناة روسيا اليوم الإخبارية اليوم الأحد عما إذا كان يأمل فى إقامة علاقات جيدة بين موسكو وأفغانستان - "ليس هذا أملى فقط، بل أنا واثق من ذلك.. سوف نبنى علاقاتنا استنادًا إلى رصيد من نتائج عملنا خلال السنوات الأخيرة"، مشيرًا إلى محادثات سيجريها غدًا مع الملا عبد الغنى برادر رئيس المكتب السياسى لحركة "طالبان" ومقره الدوحة.

وقال المبعوث الروسى: "الآن سنتحدث مع الملا برادر وهو لا يزال فى الدوحة، وسوف نتابع التطورات لاحقا"، موضحًا أن "روسيا تحافظ على علاقات جيدة مع الحكومة الأفغانية التى غادرت البلاد وحركة طالبان على حد سواء.. لذلك فإننا غير قلقين".

وفى وقت سابق من اليوم، أكد كابولوف استعداد موسكو للتعامل مع حكومة انتقالية أفغانية، لافتًا إلى أن روسيا لا تستعجل فى الاعتراف بشرعية أى سلطة تنبثق عن حركة "طالبان".