انقطاع الكهرباء على كامل الأراضى اللبنانية

جدة - نرمين السيد - وأعلنت "مؤسسة كهرباء لبنان" الحكومية عن انقطاع التيار الكهربائى عن كافة الأراضى اللبنانية عند حوالى الساعة الثامنة من مساء الأحد، بسبب انخفاض الذبذبة إلى مستوى متدن جدا بشكل مفاجئ.

ورجحت المؤسسة فى بيان لها أن "يكون تدنى الذبذبة ناتجا عن التجاوزات التى تحصل فى محطات التحويل الرئيسية الخارجة عن سيطرة المؤسسة بسبب التعديات الحاصلة عليها من قبل بعض المواطنين".