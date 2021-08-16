جدة - نرمين السيد - أعلن مسؤول أمريكى، اليوم الأحد، أن وزارة الدفاع الأمريكية قررت إرسال 1.000 جندى إضافيين للمساعدة فى عمليات الإجلاء من العاصمة الأفغانية كابول، ليصل بذلك قوام القوات المرسلة إلى 6 آلاف.





وأضاف المسؤول الذى طلب عدم الكشف عن هويته، أن الألف جندى المشار إليهم من الفرقة 82 المحمولة جوا، وكانوا فى حالة تأهب قبل هذا القرار، حسبما نقلت قناة "روسيا اليوم". وذكرت شبكة "سى ان ان" التليفزيونية فى وقت سباق نقلا عن مصادر عسكرية ودبلوماسية، أن الولايات المتحدة قد ترسل قوات إضافية إلى أفغانستان. وأشارت إلى أن الرئيس الأمريكى جو بايدن وافق فى وقت سابق على إرسال أول مجموعة من القوات الأمريكية إلى أفغانستان، لتكون مهمتها إجلاء موظفى السفارة والمواطنين الأمريكيين والأشخاص الذين تعاونوا مع الولايات المتحدة وحلفائها فى أفغانستان.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر واشنطن ترسل ألف جندى إضافيين لدعم عمليات الإجلاء من كابول على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.