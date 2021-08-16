حقك تعرف: تعيين نجل سمير الرفاعي ملحقا في السفارة الأردنيّة في باريس غير صحيح

دوت الخليج :- نفت منصة حقك تعرف تعيين نجل رئيس وزراء أسبق ملحقا في السفارة الأردنيّة في باريس. وقال الناطق الاعلامي باسم وزارة الخارجية السفير ضيف الله الفايز إن ما تم تداوله حول تعيين نجل رئيس الوزراء الاسبق و رئيس اللجنة الملكية لتحدث المنظومة السياسية , سمير الرفاعي ملحقا في السفارة الاردنية في باريس برتبة وزير مفوض أمر عار عن الصحة ولا اساس له .

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