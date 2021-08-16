موقع eduwave jo رابط tawjihi.jo رابط إعلان نتائج توجيهي جو وزارة التعليم الأردنية

موقع eduwave jo رابط tawjihi.jo حيث أعلن موقع وزارة التربية والتعليم الأردني عبر العديد من المنصات الإخبارية له عن الموعد المقرر للإعلان عن نتائج الطلاب وموعد المؤتمر الصحفي الذ يقوم السيد وزير التربية والتعليم بالإعلان فيه عن أسماء الأوائل، حيث يتم الإعلان عن نسب النجاح بين الطلاب مقارنة بالعام الماضي وكيفية نجاح الوزارة بالخروج بالنتائج بهذا الشكل الناجح.

الإعلان فجرا على نتائج الطلاب 2021

حيث قام السيد وزير التعليم بالإعلان، عبر المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعلم، بالإعلان عن الانتهاء التام من ارقام الطلاب ومراجعة جميع الأوراق وسط إجراءات أمنية وصحية مشددة، حرصا على المعلم والطالب والكوادر التعليمية أيضا، وتم الانتهاء التام من مراجعة جميع النتائج واستخراج أسماء الأوائل على مستوى المملكة الأردنية الهاشمية بجميع المحافظات وجميع المدارس.

الإعلان عن النتائج قبل البيان الرسمي بالتليفزيون

يقوم السيد وزير التعليم بالخروج صباح الاثنين في تمام الساعة العاشرة صباحا على شاشة التلفيزيون الرسمية الخاصة بالدولة، في مؤتمر صحفي، للإعلان عن النتائج النهائية للطلاب ونسب النجاح، والجهود التي قامت بها وزارة التعليم للخروج بالنتائج بنجاح، كما يتم إعلان أسماء اللاب الأوائل في جميع مدار المملكة إعزازا وتكريما لهم، بينما أعلنت المواقع الإخبارية الرسمية الخاصة بالوزارة الإعلان عن النتائج قبل موعد ظهورها رسميا بالقنوات الرسمية، حيث يتم ظهورها فجر الاثنين 16 أغسطس آب 2021.

تفعيل موقع eduwave jo رابط tawjihi.jo

يبدا التفعيل الرسمي للنتائج قرب فجر الاثنين على ان يقوم الطلاب بالدخول بالرقم المدني ورقم اللوي بالخطوات التالية:

يتم متابعة آخر خبر عن إعلان أرقام ونتائج الطلاب. يقوم الطالب بالدخول على رابط نتائج توجيهي 2021 بالأردن. يبدا الطالب باختيار ايقونة “نتائج الثانوية”. يتم إدخال رقم الجلوس الخاص بالطالب. يقوم الطالب بكتابة الاسم الرباعي كاملا. يتم مليء كافة الحقول المطلوبة. يبدا البحث.

وتجدر الإشادة بجهود وزارة التربية والتعليم والكوادر التعليمية ولجان التصحيح التي دأبت على الانتهاء من النتائج حيث انتهت منها بالرغم من حدوث مرات عديدة من الحظر بسبب انتشار فيروس كرونا المستحدث، حيث حرصت الوزارة على صحة المصححين بينما تم تعقيم اللجان أكثر من مرة للتأكد أيضا من صحة الطلاب، وخرجت النتائج بشفافية تامة دون حدوث أعمال من الغش بين الطلاب أيضا.