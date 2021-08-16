رابط وحدة تنسيق القبول الموحد الأردن || وزارة التعليم العالي تحدد ألية جديدة للتقديم || هنا نسب القبول

وحدة تنسيق القبول الموحد الأردن أصبحت من أهم كلمات البحث الآن عند الطلبة الناجحين في الثانوية العامة، والتي تم تجهيزها وتحديثها من قبل وزارة الاتصالات حتى تكون جاهزة للعمل واستقبال طلبات التسجيل في الجامعات الأردنية للعام الجديد فور إعلان نتائج التوجيهي، للتقديم للعام الدراسي الجامعي الجديد 2022/2021، بعد إعلان نتائج توجيهي الأردن والمقرر له الإثنين القادم الموافق 2021/08/16 في العاشرة صباحاً، وقالت وزارة التعليم العالي أنها عملت على تحديث جميع البيانات والمعلومات التي يتضمنها الموقع الإلكتروني للتنسيق، وقالت أن المجلس الأعلى للجامعات وافق على استحداث 20 تخصص جديد العام القادم، وأعلنت الوزارة أن الموقع سوف يوفر نبذة مختصرة عن المواقع المستحدثة حتى يتعرف عليها الطلاب الراغبين في التسجيل بها.

الدخول على الرابط الإلكتروني www admhec.gov.jo .

. الضغط على أيقونة تخصصات الجامعة من الصفحة الرئيسية.

الإطلاع على التخصصات الموجودة والحدود الدنيا المتاحة للتقديم بها.

تسجيل الرغبات المناسبة لدرجات الطالب وحسب نسب القبول.

رابط وحدة تنسيق القبول الموحد الأردن المحدثفيديو توضيحي لتصفح موقع وحدة تنسيق القبول الموحد

المعدلات الدنيا للقبول في الجامعات للعام 2022/2021

دعت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الأردنية الطلاب الناجحين في الثانوية العامة، الدخول على رابط وحدة القبول وتصفح الموقع والاستفادة من البيانات والمعلومات المتوافرة به، مثل الحدود الدنيا لمعدلات القبول التنافسية خلال أخر 5 سنوات ماضية للاسترشاد بها، ومعرفة ما إذا كانت النسب هذا العام في أتجاه الصعود أو الهبوط بعد إعلان نتيجة الثانوية العامة الأردنية، ومعرفة ألية خدمة الدفع الإلكتروني.

الألية الجديدة لتقديم طلبات القبول الموحد للجامعات

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الأردنية عن تبسيط عملية التقديم عبر وحدة التنسيق هذا العام لتكون أن الطالب يسجل أولا على وحدة تنسيق القبول وبعدها يقوم بالدفع في أي من وسائل الدفع الإلكترونية التي اعتمدتها الوزارة، لدفع الرسوم المقررة للتقديم للجامعات الحكومية الأردنية.

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الأردنية

في ظل التطوير الذي تنشده وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، فقد أقر المجلس الأعلى للجامعات الأردني في اجتماعه الأخير، أستحداث العديد من التخصصات الجديد أمام الطلاب في العام الجامعي القادم 2022، هذا بالإضافة إلي 554 تخصص الموجودين في أل 9 جامعات الحكومية الأردنية مسبقاً، أصافة إلي جامعة العلوم الإسلامية العالمية، كل هذه التخصصات متاحة أمام الطلاب الناجحين في الثانوية العامة، طبقاً للحدود الدنيا التي ستقررها الوزارة.

وحدة القبول الموحد الأردن

وحدة تنسيق القبول هي المسئولة عن عملية تنظيم عملية القبول للجامعات الحكومية الأردنية، وهي وحدة تابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي الأردنية، متوفر عليها جميع البيانات والمعلومات التي يحتجها الطالب للتقديم في التخصصات المتاحة له في الجامعات، وفق الحدود الدنيا لكل تخصص يتم التسجيل من خلالها إلكترونياً لتوفير الوقت والجهد على الطلاب.

طرق الدفع الإلكتروني للتسجيل بالجامعات

أتاحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي العديد من وسائل الدفع الإلكترونية للطلاب والمتاحة بسهولة كي يتم دفع رسوم التسجيل بالجامعات للعام الجامعي القادم وفيما يلي طرق الدفع المعتمدة من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

عن طريق مكاتب البريد. البنوك الرسمية العاملة بالأردن. أكشاك أي فواتيركم. محلات الصرافة المعتمدة من الحكومة.

نسب القبول للجامعات الأردنية 2022

من المتوقع أن تكون نسب القبول للجامعات الأردنية قريبه من النسب في الأعوام الماضية، ولن يتم تحديد أي نسب في الوقت الحالي، فالوزارة تنتظر إعلان نتائج الثانوية العامة الأردنية، لتحديد الحدود الدنيا لدخول الكليات الحكومية وعدد المقاعد بالكليات والجامعات، ونحن سنوافيكم بكل جديد وقت حدوثه ومن المنتظر أن يتم النسب بعد نتائج التوجيهي مباشراً.