وظلت النيران مشتعلة فى عدد من المناطق، رغم تراجع حدّتها فى تيزى وزو على وجه الخصوص، بحسب ما أعلنت عنه السلطات، حسبما أفادت شبكة "سكاى نيوز".
وذكرت الحماية المدنية فى الجزائر، فى بيان لها، أن فرقها "تواصل برفقة المصالح المختصة إخماد 19 حريقا عبر عشر ولايات" منها "ستة حرائق فى بجاية و3 فى الطارف".
وبحسب الحماية المدنية، لم يبق فى ولاية تيزى وزو التى شهدت أكبر الحرائق والخسائر البشرية، سوى حريقين.
وأضاف البيان أن وحدات الحماية المدنية قامت خلال الساعات ال24 الأخيرة بإخماد 33 حريقا فى 12 ولاية، منها 17 حريقا فى تيزى وزو وحدها.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فرق الإنقاذ الجزائرية تواصل جهودها لإخماد 19 حريقا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.