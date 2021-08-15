فرق الإنقاذ الجزائرية تواصل جهودها لإخماد 19 حريقا

جدة - نرمين السيد - واصلت فرق الإنقاذ فى الجزائر، اليوم الأحد، جهودها لإخماد 19 من الحرائق التى ظلت مشتعلة بعدد من المناطق، شمالى البلاد، حيث أسفرت النيران عن مقتل 90 شخصا على الأقل فى أسبوع واحد.





وظلت النيران مشتعلة فى عدد من المناطق، رغم تراجع حدّتها فى تيزى وزو على وجه الخصوص، بحسب ما أعلنت عنه السلطات، حسبما أفادت شبكة "سكاى نيوز".

وذكرت الحماية المدنية فى الجزائر، فى بيان لها، أن فرقها "تواصل برفقة المصالح المختصة إخماد 19 حريقا عبر عشر ولايات" منها "ستة حرائق فى بجاية و3 فى الطارف".

وبحسب الحماية المدنية، لم يبق فى ولاية تيزى وزو التى شهدت أكبر الحرائق والخسائر البشرية، سوى حريقين.

وأضاف البيان أن وحدات الحماية المدنية قامت خلال الساعات ال24 الأخيرة بإخماد 33 حريقا فى 12 ولاية، منها 17 حريقا فى تيزى وزو وحدها.