مستوطنون يقطعون الطريق بين جنين ونابلس ويهاجمون السيارات

جدة - نرمين السيد - وقال محمد عازم، رئيس بلدية سبسطية، إن مجموعة من المستوطنين هاجموا سيارات المواطنين ما أدى الى تضرر بعضها.

وأضاف أن المنطقة تشهد انتشارًا للمستوطنين، محذرًا من تصاعد اعتداءات المستوطنين على المواطنين فى المنطقة.