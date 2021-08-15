تصاعد سحب الدخان فوق القدس بسبب حريق غابات

تسبب حريق غابات يستعر في تلال خارج القدس في تصاعد سحب الدخان فوق المدينة وإجلاء سكان عدة تجمعات سكنية مع تصدي طائرات وأطقم على الأرض لألسنة اللهب.
وقالت خدمة الإسعاف الإسرائيلية إنه لم تقع إصابات خطيرة، لكن يبدو أن هناك خطرا ضئيلا من أن يصل الحريق، الذي يبعد نحو عشرة كيلومترات غربي القدس، إلى المدينة.
وقال ديدي سيمتشي مسؤول فرق الإطفاء والإنقاذ الإسرائيلي إنه جرى نشر 12 طائرة إطفاء مع أطقم من حوالي 60 عربة إطفاء.
وأضاف في إفادة لوزير الأمن الداخلي الإسرائيلي، بُثت على الهواء مباشرة بعد حوالي خمس ساعات من اندلاع الحريق، "يسعدني القول إننا نجحنا في منع احتراق تجمعات كاملة".
وقالت خدمات الطوارئ إنه تم إخلاء أربع قرى. وقال سيمتشي في المؤتمر الصحفي إنها لم تعد تواجه أي "خطر كبير" رغم "وجود بعض الجيوب حيث اشتعلت النار في بعض المنازل بها، ونقوم بإطفائها".
وأضاف أن أطقم العمل ستبقى منتشرة طوال الليل وربما خلال الأيام القليلة المقبلة لمنع انتشار الحريق مع ارتفاع درجات الحرارة وقوة الرياح.
وقال مسؤولو الإطفاء والشرطة إن من السابق لأوانه تحديد سبب الحريق.
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