واشنطن ترسل 1000 جندي إضافيين لدعم عمليات الإجلاء من كابل 

أعلن مسؤول أمريكي يوم الأحد أن وزارة الدفاع الأمريكية قررت إرسال 1000 جندي إضافيين للمساعدة في عمليات الإجلاء من العاصمة الأفغانية كابل، ليصل بذلك قوام القوات المرسلة إلى 6 آلاف.

وأضاف المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن هويته، أن الألف جندي المشار إليهم من الفرقة 82 المحمولة جوا، وكانوا في حالة تأهب قبل هذا القرار.