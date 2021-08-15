إخلاء سفارة واشنطن فى كابول وإنزال العلم الأمريكى عن مبناها

جدة - نرمين السيد - وقال المصدر إن "سحب موظفى السفارة الأمريكية من أفغانستان يتم بسرعة اليوم، ومن المتوقع أن تنتهى العملية بحلول هذا المساء، فيما سيبقى عدد قليل من الدبلوماسيين فى مطار كابل فى الوقت الحالى".

وأوضح مصدر آخر أنه "لا يزال هناك عدد قليل من المتعاقدين الأمنيين فى السفارة، لكنهم سيغادرون قريبا".

واتخذت وزارة الخارجية الأمريكية خلال الأيام القليلة الماضية خطوات تبدو وكأنها تسير فى اتجاه انسحاب كامل، لكن المتحدث باسم وزارة الخارجية نيد برايس أشار إلى أن "ذلك غير صحيح".

وقال إن "سحب الولايات المتحدة الدبلوماسيين ليس إجلاء.. الآن الإخلاء على وشك الانتهاء".