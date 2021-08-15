جدة - نرمين السيد - أفادت شبكة "سى إن إن" الأمريكية، مساء اليوم الأحد، أنه تم تسليم القصر الرئاسى فى كابول إلى طالبان، الذى أخلاه مسؤولون حكوميون قبل ساعات فقط، بمن فيهم الرئيس السابق أشرف غنى الذى فر من البلاد.





وقال أحد مسؤولى طالبان "تأمين كابول مسؤولية ضخمة.. إنها مختلفة عن المدينة التى غادرناها قبل 20 عامًا". وكان ثلاثة مسؤولين أفغان حاضرين من أجل "تسليم" القصر إلى طالبان، وقال مسؤول أمنى من طالبان إنه "لم تسفك دماء فى عملية التسليم".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تسليم القصر الرئاسى فى كابول لطالبان فى ظهور تلفزيونى مباشر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.