فيديو.. طالبان تسيطر على التليفزيون الحكومى وتدعو المواطنين للهدوء

جدة - نرمين السيد - وعززت حركة طالبان اليوم الأحد، سيطرتها على الولايات الأفغانية، بدخول العاصمة كابول، والسيطرة على القصر الرئاسى، وتسيير دوريات أمنية فى شوارع كابول.
وكان الرئيس الأفغانى أشرف غنى، قدم استقالته من منصبه عقب دخول قوات حركة طالبان إلى مشارف العاصمة كابول، وإعلان الحركة محاصرتها لها من جميع الاتجاهات فى مشهد جديد تعيشه أفغانستان هذه الفترة.
وقال الرئيس الأفغانى، أشرف غنى، اليوم الأحد إن حركة طالبان كانت مستعدة "لشن هجوم دموى على كابول وشعبها للإطاحة بى وحقنا للدماء قررت المغادرة".
وتابع غنى أن طالبان فازت بحكم السلح، وإنها لم تنجح فى كسب قلوب الناس، حسبما نقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية.
وأوضح الرئيس الأفغانى، الذى غادر البلاد اليوم، أن "طالبان" بحاجة إلى خطة لكسب قلوب المجتمع.
ومن المقرر أن يعقد مجلس الأمن الدولى جلسة عاجلة غدا الاثنين؛ لمناقشة التطورات المتسارعة على الأرض.
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