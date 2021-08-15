طالبان تفرج عن 5 آلاف سجين بينهم إرهابيون من داعش

جدة - نرمين السيد - وحسبما أفادت قناة "العربية"، أضافت المعلومات أن مقاتلين من الحركة وصلوا إلى العاصمة كابول قادمين من ولايات أفغانية مختلفة. كما أشارت إلى أن إدارة الرئيس الأمريكى جو بايدن قد قررت الأحد، إرسال 1000 جندى إضافى إلى العاصمة، وذلك وفقاً لتقرير نشرته صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية.

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