سقوط كابول .. ردود فعل عالمية بعد سيطرة طالبان على العاصمة الأفغانية

جدة - نرمين السيد - حيث قرر مجلس الأمن الدولى عقد اجتماع عاجل، صباح الغد الاثنين لبحث الوضع فى أفغانستان، بطلب من روسيا وإستونيا والنرويج.

وقال مسؤول فى وزارة الخارجية الروسية، اليوم الأحد، إن بلاده تعمل مع دول أخرى لعقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولى حول كابل، حيث باتت حركة طالبان على وشك الاستيلاء الكامل على السلطة.

أمريكا تنزل علم سفارتها وتخلى الموظفين

فيما كشفت شبكة "سى إن إن" التلفزيونية نقلًا عن مصادر عسكرية ودبلوماسية أن الولايات المتحدة قد ترسل قوات إضافية إلى أفغانستان.

ولم تذكر القناة مزيدا من التفاصيل، مشيرة فقط إلى أن الرئيس الأمريكى جو بايدن وافق فى وقت سابق على إرسال أول مجموعة من القوات الأمريكية إلى أفغانستان، لتكون مهمتها إجلاء موظفى السفارة والمواطنين الأمريكيين والأشخاص الذين تعاونوا مع الولايات المتحدة وحلفائها فى أفغانستان.

كما أشارت إلى أن الجنرال فرانك ماكنزى قائد القيادة المركزية الأمريكية التى أرسلت التعزيزات من قوامها إلى أفغانستان، وصل إلى منطقة الخليج يوم الأحد لإدارة الوضع.

فيما أكد وزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكن، اليوم الأحد، على نجاح المهمة الأمريكية فى أفغانستان، قائلاً إن أفغانستان ليست فيتنام، وأن فترة وجود الأمريكيين فى الأراضى الأفغانية كانت ضعف فترة الوجود الروسى هناك.

وبحسب بيان بلينكن الذى نقلته قناة "العربية"، قال وزير الخارجية الأمريكى إنه ليس من مصلحة الولايات المتحدة البقاء فى أفغانستان.

وأضاف بلينكن أنهم أخبروا حركة طالبان بأنهم سيردون بشكل حاسم لو تعرض أى من موظفى الولايات المتحدة للخطر.

وأكد مصدر أمريكى أن موظفى سفارة بلاده لدى أفغانستان أنزلوا العلم الأمريكى عن مبنى السفارة فى كابل بخطوة أخيرة لإخلائه.

وقال المصدر إن "سحب موظفى السفارة الأمريكية من أفغانستان يتم بسرعة اليوم، ومن المتوقع أن تنتهى العملية بحلول هذا المساء، فيما سيبقى عدد قليل من الدبلوماسيين فى مطار كابل فى الوقت الحالى".

وأوضح مصدر آخر أنه "لا يزال هناك عدد قليل من المتعاقدين الأمنيين فى السفارة، لكنهم سيغادرون قريبا".

واتخذت وزارة الخارجية الأمريكية خلال الأيام القليلة الماضية خطوات تبدو وكأنها تسير فى اتجاه انسحاب كامل، لكن المتحدث باسم وزارة الخارجية نيد برايس أشار إلى أن "ذلك غير صحيح".

وقال إن "سحب الولايات المتحدة الدبلوماسيين ليس إجلاء.. الآن الإخلاء على وشك الانتهاء".

كما أعلنت السفارة الأمريكية فى أفغانستان، فى وقت سابق اليوم الأحد، اندلاع حريق فى مطار كابول، بعد نقل طاقمها إليه إثر دخول قوات حركة "طالبان" العاصمة.

وذكرت السفارة الأمريكية فى إنذار أمنى أصدرته اليوم الأحد: "الوضع الأمنى فى كابل يتغير بشكل متواتر، وخاصة فى المطار. هناك تقارير عن اندلاع حريق فى المطار، ولذلك نوصى الأمريكيين بالتزام أماكنهم".

الناتو يتابع تطورات الوضع فى أفغاستان

أجرى حلف شمال الأطلسى "الناتو" محادثات حول تطورات الوضع فى أفغاستان، حيث أكد أنه سيواصل مساعيه من أجل الإبقاء على العمل فى مطار كابول.

وحث حلف شمال الأطلسى والأمم المتحدة على عقد اجتماعين على مستوى عال بشأن أفغانستان بأسرع ما يمكن لدى مناقشته الوضع فى البلاد مع رئيسى المنظمتين.

قلق بريطانى

علق رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون فى كلمة يوم الأحد على التطورات فى أفغانستان، وقال إن الأفغان لا يريدون العودة إلى ما قبل 2001.

وشدد رئيس الوزراء البريطانى على أنه يجب منع عودة الإرهاب فى أفغانستان، مشيرا إلى أن تلك الدولة ستصبح أرضا خصبة للإرهاب.

ودعا جونسون الدول بعدم الاعتراف بحركة طالبان على رأس السلطة فى البلاد.

وأفاد رئيس الحكومة البريطانية بأن لندن لن تعترف بحكومة جديدة فى كابل لطالبان، موضحا أن الأمر يتعلق بالإرهاب وحقوق الإنسان.

وقال جونسون إن العديد من الأفغان يحملون الجنسية البريطانية ويتوجب على المملكة إجلاءهم.

فيما أعرب وزير الخارجية البريطانى دومينيك راب عن قلقه البالغ إزاء مستقبل أفغانستان، مشيرا إلى أنه على المجتمع الدولى اتخاذ موقف موحد لإنهاء العنف بأفغانستان.

وكتب راب على "تويتر": "أشارك وزير الخارجية قرشى القلق العميق على مستقبل أفغانستان" فى إشارة إلى وزير خارجية باكستان شاه محمود قرشى.

وأضاف: "نتفق على أنه يتعين على المجتمع الدولى أن يتخذ موقفا موحدا فى دعوة طالبان لإنهاء العنف وضرورة احترام حقوق الإنسان".



كندا تعلق عمل سفارتها

وأعلنت كندا، اليوم الأحد، تعليق عمل سفارتها فى العاصمة الأفغانية كابول، بعدما سيطرت حركة طالبان المتشددة على كافة المناطق والأراضى فى أفغانستان.

هولندا تنقل سفارتها للمطار

كما أعلنت الخارجية الهولندية نقل مقر سفارتها فى كابول إلى مقر جديد بالقرب من المطار الدولى للعاصمة.