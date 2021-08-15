رئيس أفغانستان: غادرت البلاد حقنا للدماء

جدة - نرمين السيد - وتابع غنى أن طالبان فازت بحكم السلح، وإنها لم تنجح فى كسب قلوب الناس، حسبما نقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية.
وأوضح الرئيس الأفغانى، الذى غادر البلاد اليوم، أن "طالبان" بحاجة إلى خطة لكسب قلوب المجتمع.
وأشار غنى إلى أن حركة طالبان تواجه اختبارا تاريخيا بالحفاظ إلى اسم أفغانستان.
وقال غنى، على صفحته الرسمية على فيسبوك "صادفت اليوم خيارًا صعبا، إما مواجهة مسلحى طالبان الذين يريدون دخول القصر أو مغادرة البلاد حيث كرست حياتى لحمايته ورعايته على مدار العشرين عامًا الماضية".
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